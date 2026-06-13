Harrison Ford war erste Wahl für 'Jurassic Park' - Sam Neill rettete den Film

Steven Spielberg hat im Interview verraten, dass Harrison Ford ursprünglich die Hauptrolle in 'Jurassic Park' übernehmen sollte. Doch der 'Indiana Jones'-Star lehnte das Angebot ab. Erst als Sam Neill verfügbar wurde, konnte Spielberg seinen 'Jurassic Park'-Traum verwirklichen. Der neuseeländische Schauspieler avancierte durch seine Rolle zum Hollywoodstar und eröffnete ihm die Türen zu zahlreichen weiteren Projekten. Auch für die anderen Rollen waren zunächst andere Schauspieler im Gespräch, wie zum Beispiel Robin Wright und Michael Keaton. Doch am Ende setzte sich die heutige ikonische Besetzung durch.

Steven Spielberg hat im Interview verraten, dass Harrison Ford ursprünglich die Hauptrolle in ' Jurassic Park ' übernehmen sollte. Der 'Indiana Jones'-Star lehnte das Angebot jedoch ab.

Erst als Sam Neill verfügbar wurde, konnte Spielberg seinen 'Jurassic Park'-Traum verwirklichen. Der neuseeländische Schauspieler avancierte durch seine Rolle zum Hollywoodstar und eröffnete ihm die Türen zu zahlreichen weiteren Projekten. Auch für die anderen Rollen waren zunächst andere Schauspieler im Gespräch, wie zum Beispiel Robin Wright und Michael Keaton. Doch am Ende setzte sich die heutige ikonische Besetzung durch





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jurassic Park Steven Spielberg Harrison Ford Sam Neill Hollywood

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ford setzt für Ladeinfrastruktur-Management auf ChargecloudFord setzt in Deutschland künftig für das Management der eigenen Ladeinfrastruktur auf die Software von Chargecloud. Die Vereinbarung umfasst rund 1.400

Read more »

Superstar gegen Grizzly-Bär: Macher des aktuell größten Horror-Hits nehmen Harrison Ford und Russell Crowe ins Visier für nächsten Coup!Das klingt nach einem wirklich spannenden Projekt: Einer von Hollywoods eher älteren Action-Recken soll sich im Endstadium einer tödlichen Krankheit ausgerechnet mit einem Grizzly-Bär anlegen. Wir stellen euch „End Of Life“ vor.

Read more »

Superstar gegen Grizzly-Bär: Macher des aktuell größten Horror-Hits nehmen Harrison Ford und Russell Crowe ins Visier für nächsten Coup!Das klingt nach einem wirklich spannenden Projekt: Einer von Hollywoods eher älteren Action-Recken soll sich im Endstadium einer tödlichen Krankheit ausgerechnet mit einem Grizzly-Bär anlegen. Wir stellen euch „End Of Life“ vor.

Read more »

Ultra-Lauf für den guten Zweck: 48 Stunden durch einen Park in Unna48 Stunden Laufen. Für normal bis unsportliche Menschen verrückt. Für Ultra-Läufer an diesem Wochenende in Unna ist es ein Fest.

Read more »