Harrison Ford wird den 'Thunderbolt' Ross im MCU weiterführen

Nach dem Tod von William Hurt wurde Harrison Ford als Thaddeus „Thunderbolt“ Ross in „Captain America: Brave New World“ verpflichtet und spielt eine zentrale Rolle in der neuen Geschichte.

Das Mammut-Projekt MCU hat Markus bis heute in seinem Bann, sodass er alles, was Film und Serie dazu hergeben, genüsslich aufsaugt. Nach fünf MCU -Auftritten sollte William Hurt eigentlich auch in „Captain America: Brave New World“ die Figur Thaddeus „Thunderbolt“ Ross spielen. 2022 verstarb der Oscar-Preisträger jedoch – woraufhin Superstar Harrison Ford einsprang. Jetzt bekommt Ross seinen bislang größten Auftritt im Franchise.

Als frischgebackener US-Präsident ist er direkt in die Verschwörungsgeschichte verwickelt, über die der neue Cap stolpert, wobei sich der einstige Hulk-Gegner letztlich selbst in ein unkontrollierbares Wutmonster verwandelt. Eine Charakterentwicklung, bei der sich William Hurt laut Aussage von Marvel-Produzent Kevin Feige sehr stark eingebracht hat. Tragischerweise verstarb Hurt 2022 jedoch im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer bereits 2018 diagnostizierten Prostatakrebs-Erkrankung. Dennoch entschied man sich bei Marvel, an dem für Ross geplanten Handlungsbogen festzuhalten, musste für die für 2023 angesetzten Dreharbeiten dementsprechend aber umplanen. Da kam es den Marvel Studios sehr gelegen, dass niemand Geringeres als die „Star Wars“- und „Indiana Jones“-Ikone wurde kurzerhand als neuer Thaddeus Ross besetzt. Mit seiner Darstellung in „Captain America 4“ ehrt Ford das, was Hurt vorher geleistet hat, macht sich die Figur zugleich aber auch zu eigen.Es ist übrigens längst nicht die erste Umbesetzung einer prominenteren Rolle im MCU, obgleich die erste, die aufgrund eines Darstellertodes erfolgte. Die bekanntesten Vorbeispiele sind wohl Mark Ruffalo, der Edward Norton ab „The Avengers“ als Hulk/Bruce Banner ersetzte sowie Don Cheadle, der in „Iron Man 2“ Terrence Howard als War Machine/Rhodey beerbte. Mehr von Harrison Ford als Thaddeus Ross könnten wir übrigens schon sehr bald zu Gesicht bekommen, obwohl es widersprüchliche Meldungen dazu gibt, ob er auch im kommenden „World War Hulk“ mitwirkt. So oder so startet das nächste MCU-Kino-Kapitel am 1. Mai 2025 in den deutschen Lichtspielhäusern





