Harry Kane fällt drei bis vier Monate aus. Bayern München prüft erstmals einen Wintertransfer, um die offensive Lücke bis zur Rückkehr der Stars zu schließen.

Der FC Bayern München steht nach dem Unentschieden am Freitagabend gegen den 1. FC Köln vor einer massiven Personalie. Der englische Super-Stürmer Harry Kane erlitt bei der 1:1-Partie einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk. Die Verletzung ist schwerwiegend genug, dass er noch in der Nacht operiert werden musste und nun langfristig ausfällt. Laut vorliegenden Informationen wird seine Abwesenheit drei bis vier Monate betragen, was bedeutet, dass er frühestens Mitte Februar wieder für das Team von Trainer Vincent Kompany auf Torejagd gehen kann.

Offensive in Trümmern: Weitere Ausfälle verstärken Not

Dieser Ausfall ist der dritte große Rückschlag für die Offensive der Münchner in kurzer Zeit. Neben Kane müssen die Bayern noch auf zwei weitere offensive Stars längerfristig verzichten. Serge Gnabry fällt wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel erst zu Beginn des neuen Jahres wieder einsatzfähig sein. Noch länger wird Ismael Saibari fehlen. Der 25-jährige ist mit einem Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk mindestens bis Anfang Februar, im schlechtesten Fall bis Ende Februar, ausgefallen. Diese Kumulation von Verletzungen stellt die sportliche Planung des Rekordmeisters auf die Probe.

Also read Harry Kane und Michael Olise Ausfall für Bayern München

Umdenken beim Klub: Wintertransfer nun nicht mehr ausgeschlossen

Bisher war der strategische Plan des FC Bayern München, im Winter-Transferfenster keine Neuverpflichtungen zu tätigen. Die Begründung hierfür lag stets darin, dass der Markt im Januar schwierig ist und kaum Spieler verfügbar sind, die einen Topklub wie Bayern wirklich besser machen würden. Zudem sind die verbliebenen Talente meist überdurchschnittlich teuer. Doch angesichts der immer größeren Personalprobleme sehen sich die Verantwortlichen womöglich zu einem Umdenken gezwungen. Nach Informationen von BILD sondiert der Klub aktuell wie üblich den Transfermarkt, schließt einen Kauf im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 1. Februar jedoch mittlerweile nicht mehr aus.

Reaktion der Führung: Fokus liegt vorerst auf aktuellen Spielern

Sportvorstand Max Eberl reagierte nach der Nachricht von Kanes Verletzung zunächst defensiv. Er betonte, dass die Situation alle treffe, aber nichts ändere: Man habe sieben Spiele mit dem bestehenden Kader zu bestreiten. Eberl gab zu, dass es besonders schmerzhaft sei, wenn genau die Spieler fehlen, die den Unterschied in der Offensive ausmachen. Er verwies jedoch darauf, dass man nicht lamentieren könne, sondern nach vorne schauen müsse, da am Mittwoch das nächste Spiel anstehe. Trainer Vincent Kompany unterstützte diese Linie und erklärte, dass er sich null Prozent mit dem beschäftigt, was in zwei Monaten passieren muss.

Advertisement

Zustand der Rückkehrer: Musiala und Díaz noch nicht topfit

Der Kader ist zudem durch zurückkehrende Spieler nicht schlagkräftiger, als die Verletztenliste es erwarten lässt. Luis Díaz wird nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel zwar im Laufe der kommenden Woche wieder erwartet. Max Eberl warnte jedoch davor, sofort reihenweise Topleistungen von dem kolumbianischen Flügelstar zu erwarten, ähnlich wie bei Jamal Musiala. Musiala hatte am Freitag gegen Köln sein Comeback nach acht Wochen Pause wegen eines Faserrisses im Oberschenkel gefeiert, ist aber offenbar noch nicht in Super-Verfassung.

Weitere Verunsicherung: Ausfall von Davies und fit werdender Olise

Zusätzlich kommt hinzu, dass mit Alphonso Davies in den kommenden zwei Wochen ein wichtiger Außenbahnspieler ausfällt. Der 26-Jährige litt an einem Faserriss im Oberschenkel und hatte zuletzt erfolgreich auf dem linken Flügel ausgeholfen. Lediglich bei Michael Olise hat sich die Angst vor einer größeren Verletzung nicht bestätigt. Der Franzose wurde gegen Köln wegen Knöchelschmerzen ausgewechselt, soll aber im Laufe der kommenden Woche wieder spielfit werden. Bis zur Rückkehr der Stammkräfte bleibt dem Verein nur der Kampf mit dem Restkader.