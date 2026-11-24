Harry Kane fällt drei Monate aus. Lothar Matthäus sieht keinen Kadernotstand und nennt Serge Gnabry als Lösung, doch auch dieser ist verletzt. Analyse des Lageplans.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München befindet sich in einer Phase intensiver sportlicher Umwälzungen. Mittelstürmer Harry Kane (33) hat sich beim Unentschieden (1:1) gegen den 1. FC Köln einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Diese schwere Verletzung erfordert eine erfolgreiche Operation und bedeutet ein Aussetzen von rund drei Monaten für den Engländer.

Kane verletzt: Dreimonatige Pause ohne Ersatz

Die Verletzung von Harry Kane trifft den Klubtiming hart, da der Zeitraum der Abwesenheit in die kritische Phase der Hinrunde fällt. Während die medizinische Behandlung bereits durchgeführt wurde, stellt sich nun die strategische Frage nach der sofortigen sportlichen Kompensation der verlorenen Offensive. Die direkte Antwort auf die Notwendigkeit eines Wintertransfers oder einer internen Lösung bleibt offen, da der Fokus zunächst auf der Genesung liegt.

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Matthäus lobt Gnabry als ideale Alternative

Lothar Matthäus (65), der Rekord-Nationalspieler, äußert sich in seiner Kolumne bei Sky skeptisch gegenüber der Annahme eines sofortigen Kadernotstandes. Er argumentiert, dass die entscheidenden Partien erst dann anstehen, wenn die verletzten Schlüsselspieler wieder fit sind. Matthäus hebt Serge Gnabry als denjenigen hervor, der die Rolle von Harry Kane am besten übernehmen könnte. Dieser verfüge über die Fähigkeit, im Zentrum zu spielen, aber auch tieffallen zu lassen, was taktisch flexibel ist.

Gnabry selbst langzeitverletzt mit Rückschlag

Doch diese taktische Hoffnung stößt auf massive physiologische Hürden. Serge Gnabry fehlt derzeit ebenfalls aufgrund einer Muskelverletzung, die er am 31. Oktober beim Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund (2:2) erlitten hat. Konkret liegt ein Schaden im linken hinteren Oberschenkel vor, der eine weitere Auszeit erfordert. Dies markiert für den Offensivstar einen weiteren schmerzhaften Rückschlag in seiner Verletzungshistorie.

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Langwierige Reha nach Wüsten-Frust

Bereits im Sommer hatte ihn eine Muskelverletzung von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft ausgeschlossen. Ein Adduktoren-Ausriss im rechten Oberschenkel erzwang damals eine fünfmonatige Rehabilitationsphase. Nun muss Gnabry erneut mit einer Pause von rund anderthalb Monaten rechnen. Diese Unterbrechung bedeutet für ihn den Ausfall von zehn Pflichtspielen in Folge. Sportvorstand Max Eberl (53) schätzte vor zwei Wochen bereits ein, dass Gnabry bis Weihnachten nicht einsatzfähig sein wird.

Rückkehr im Januar und neuer Saisonstart

Erste positive Anzeichen gibt es jedoch. Gnabry absolvierte vor rund einer Woche erstmals wieder eine individuelle Trainingseinheit auf dem Rasen an der Säbener Straße. Seine geplante Rückkehr in den Wettkampf ist für den Bundesliga-Auftakt im neuen Jahr vorgesehen. Der FC Bayern München wird dann am Wochenende vom 8. bis 10. Januar in Richtung Mönchengladbach reisen, um dort das erste Spiel des neuen Jahres auszutragen.

Kane kehrt in der entscheidenden Phase zurück

Lothar Matthäus betrachtet die Situation optimistisch, solange man den langfristigen Kalender im Blick behält. Er merkt an, dass Harry Kane zwar zwei bis drei Monate fehlen wird, aber sicher wieder zurückkehren wird. Kritisch ist dabei, dass die Rückkehr zeitlich so fällt, dass er in die entscheidende Phase der Saison integriert ist. Diese Einschätzung entkräftet die These eines sofortigen Transfers im Winter, da die taktische Kontinuität durch interne Lösungen gewahrt bleiben soll, sobald die Verletztenheiler abgeschlossen sind.