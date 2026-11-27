Cristiano Ronaldo würdigt Harry Kane als besten Stürmer und kritisiert die intransparente Ballon-d'Or-Vergabe. Kane verletzt sich schwer für Bayern München.

Cristiano Ronaldo hat Harry Kane für seine herausragenden Leistungen als bester Stürmer der Welt gefeiert und zugleich die Vergabekriterien für den Ballon d'Or scharf kritisiert. Die Ehre, Kane die begehrte Auszeichnung Ende Oktober in London zu überreichen, hat Ronaldo im Podcast Stick to Football genutzt, um seine Sympathie für den FC Bayern-Star und den englischen Nationalspieler deutlich zu machen.

Ronaldo lobt Nummer 9 und vermisst Transparenz

Harry Kane ist der Schlüsselspieler beim FC Bayern München und gleichzeitig der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Im Gespräch erläuterte Ronaldo, warum er sich über den Erfolg seines Kontrahenten so sehr freute. Er bezeichnete den Gewinn als großartige Anerkennung für Kane und betonte, dass er sich nicht nur für ihn, sondern auch für sich selbst gefreut habe. Dies liege daran, dass die Position der Nummer 9 wieder an Bedeutung gewonnen habe. Ronaldo führte aus, dass es lange gedauert habe, bis die Nummer 9 wieder etwas Bedeutendes gewonnen habe. Er hob Kane als sehr netten Menschen hervor und war der Überzeugung, dass der Engländer diese Auszeichnung absolut verdient habe. Damit war Kane erst der fünfte Engländer, der den Ballon d'Or gewinnen konnte.

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Kritik an Vergabeprozess und Abstimmungsmethode

Obwohl er Kane lobte, übte Ronaldo deutliche Kritik am aktuellen System der Trophäenvergabe. Er monierte, dass weiterhin keine Transparenz hinsichtlich der Kriterien für die Wahl der besten Spieler der Welt herrsche. Bekanntermaßen stimmen Kapitäne und Journalisten ab, doch aus Sicht des Portugiesen bleibt der Prozess in diesem Punkt intransparent. Trotz der Kritik an der Organisation nannte er Kane ohne jeden Zweifel den besten Stürmer der aktuellen Ära. Diese klare Positionierung unterstreicht die hohe Wertschätzung, die der mehrfache Weltfußballer für seine englische Konkurrentin empfindet.

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Schwere Verletzung hält Kane vom Platz

Die aktuelle Jubelszene über Kanes Karrierehöhepunkt wird jedoch durch eine gravierende Verletzung überschattet. Der Bayern-Star muss aktuell pausieren, nachdem er sich am vergangenen Freitag beim 1:1 zwischen Bayern und Köln in München verletzt hatte. Die ärztliche Diagnose fiel eindeutig aus: Es handelt sich um einen Riss des Syndesmosebandes. Für den Starstürmer bedeutet diese Verletzung eine monatelange Zwangspause, die seine sportliche Planung für den Rest der Saison massiv beeinträchtigt. Seine Bilanz von 16 Pflichtspielen in dieser Saison mit 10 Toren und 10 Vorlagen liegt nun für längere Zeit auf Eis.

Vergleich der Generationen und Schutzmaßnahmen

Ronaldo, der selbst mit etlichen schweren Verletzungen während seiner aktiven Karriere zu kämpfen hatte, zog einen deutlichen Vergleich zwischen seiner Ära und der heutigen Zeit. Er ist der festen Überzeugung, dass Stürmer es heutzutage deutlich einfacher haben als in den vergangenen Jahrzehnten. Aus diesem Grund wünschte er sich, in seiner eigenen Laufbahn über besseren Schutz verfügt zu haben. Er betonte, dass Spieler in jener Zeit viel gelitten hätten und es überall brutale Spieler gegeben habe, gegen die man ungeschützt agieren musste. In der heutigen Generation sind die Akteure jedoch sehr gut geschützt, was Ronaldo als fair und notwendig erachtet, auch wenn er sein eigenes Leid bedauert.