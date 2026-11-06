Harry Kane: Bayern-Rekordgehalt und Gehaltsliste der Profis

Harry Kane bekommt beim FC Bayern ein Rekordgehalt von mindestens 25 Millionen Euro. Ein Überblick über die Gehälter von Musiala, Kimmich und anderen Stars.

Der FC Bayern München hat den englischen Starstürmer Harry Kane an den Ball gebunden und dabei einen neuen historischen Meilenstein in der europäischen Fußball-Landschaft gesetzt. Mit dem neuen Arbeitspapier steigt der 33-Jährige laut Berichten der britischen Sportzeitung The Athletic zum bestbezahlten Fußballer Europas auf, zumindest wenn man sich strikt auf das garantierte Grundgehalt bezieht. Die finanzielle Investition des Rekordmeisters aus München signalisiert eine klare Priorisierung in der aktuellen Kaderzusammenstellung und unterstreicht den ambitionierten Anspruch des Vereins, auch weiterhin an der internationalen Spitze mitzumischen.

Kane-Rekordgehalt und Vertragsdetails

Das garantierte jährliche Grundgehalt von Harry Kane liegt künftig laut Informationen von Sky Sports bei mindestens 25 Millionen Euro brutto. Medienberichte, darunter solche der Münchner Abendzeitung, deuten sogar darauf hin, dass die neue Vertragssumme noch über dieser Marke liegen könnte. Diese Entwicklung übertrifft die vorherigen Schätzungen des Portals Capology, das das bisherige Festgehalt des Stürmers bereits auf 25 Millionen Euro angesetzt hatte. Die neuen Konditionen, die aktuell noch nicht in den öffentlichen Datenbanken von Capology aktualisiert sind, spiegeln den signifikanten Wert wider, den der Verein in diese eine Position investiert hat.

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Neben dem fixen Grundgehalt beinhaltet der neue Vertrag von Harry Kane umfangreiche erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Nach Angaben der Bild-Zeitung könnte der Torjäger für den Gewinn eines weiteren Ballon d'Or zusätzlich rund eine Million Euro erhalten. Weitere finanzielle Anreize sind mit individuellen Auszeichnungen sowie dem Gewinn weiterer Titel verknüpft. Diese strukturelle Ausgestaltung des Vertrages stellt sicher, dass die Gesamtvergütung bei Erfüllung bestimmter sportlicher Leistungen deutlich über dem garantierten Basisbetrag liegt.

Vergleichbare Gehälter und weitere Top-Verdiener

Während Harry Kane die Spitze der Gehaltsliste innehat, zeigt der Blick auf die restlichen Profis eine deutliche Spannbreite im finanziellen Engagement des FC Bayern. Jamal Musiala gehört zu den hochdotierten Spielern, wobei seine Gesamtvergütung laut Capology-Schätzungen bis zu 35,28 Millionen Euro betragen könnte. Diese Summe setzt sich aus einem Grundgehalt von 25 Millionen Euro und möglichen Bonuszahlungen in Höhe von 12,45 Millionen Euro zusammen. Musiala positioniert sich damit an einer sehr vorderen Stelle der internen Gehaltshierarchie.

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Joshua Kimmich, der langjährige Kapitän der Mannschaft, wird hingegen mit einem niedrigeren Gehaltsspalt erwartet. Seine Gesamtvergütung könnte sich aus einem Grundgehalt von 15 Millionen Euro und Boni von 2 Millionen Euro ergeben, was zu einer maximalen jährlichen Summe von 17 Millionen Euro führt. Serge Gnabry liegt mit einer geschätzten Gesamtvergütung von 11,79 Euro auf einem anderen Niveau. Seine Finanzen setzen sich aus 9,43 Millionen Euro Grundgehalt und 2,36 Millionen Euro potenziellen Prämien zusammen.

Auf der anderen Seite der Skala zählen Spieler wie Thomas Müller zu den vergleichsweise niedriger verdienenden Profis im Kader. Das nicht verifizierte Festgehalt des erfahrenen Angreifers wird auf 1,32 Millionen Euro geschätzt. Addiert man mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 330.000 Euro hinzu, ergibt sich eine maximal mögliche jährliche Einnahmesumme von 1,65 Millionen Euro. Diese Diskrepanzen verdeutlichen die unterschiedlichen Vertragssituationen und Marktwerte innerhalb der eigenen Reihen.

Impact für den Verein und zukünftige Planung

Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass sämtliche bei Capology aufgeführten Zahlen lediglich Schätzwerte darstellen und keine offiziellen, vom FC Bayern München bestätigten Gehaltsangaben sind. Die angeführten Bonuszahlungen sind zudem nicht zwangsläufig garantiert und hängen von der individuellen Leistung sowie dem Erfolg des Teams ab. Die hohe finanzielle Belastung durch den neuen Vertrag von Harry Kane dürfte den Gehaltsetat des Rekordmeisters erheblich strapazieren, doch der Verein hat sich die Dienste seines Torjägers langfristig und strategisch gesichert.

Die aktuelle Situation zeigt, dass die Gehaltspolitik des FC Bayern München stark von individuellen Verträgen und marktspezifischen Entwicklungen geprägt ist. Während Harry Kane das europäische Niveau für garantierte Gehälter neu definiert, bleiben Vergütungen bei anderen Spielern wie Musiala oder Kimmich zwar hoch, liegen jedoch deutlich hinter dem neuen Rekordwert. Die genaue Auswirkung seiner neuen Vertragsunterschreibung auf die gesamte Gehaltsstruktur bleibt weiterhin ein dynamischer Prozess, der von der sportlichen Performance abhängt.