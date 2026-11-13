Harry Kane bricht Englands Rekord und qualifiziert sich für Nations-League-Viertelfinale

Harry Kane stellt mit seinem 126. Länderspiel den neuen Rekord auf und sichert England durch den Siegtreffer gegen Kroatien den Einzug ins Viertelfinale der Nations League.

Harry Kane hat mit seinem 126. Länderspiel einen neuen historischen Meilenstein in der englischen Fußballgeschichte gesetzt. Der 33-jährige Stürmer überholte dabei die vorherige Legende Peter Shilton und ist nun alleiniger Rekordnationalspieler England s. Im selben Spiel sicherte er mit dem entscheidenden Treffer den 2:1-Sieg gegen Kroatien und führte die Three Lions damit in die nächste Runde der Nations League.

Rekordmarke und Siegtreffer gegen Kroatien

Harry Kane etablierte sich am Abend als unangefochtener Star und schoss England nicht nur ins Viertelfinale der Nations League, sondern schrieb dabei auch noch Geschichte. Beim 2:1-Sieg gegen Kroatien erzielte der Ballon-d'Or-Gewinner den entscheidenden Treffer. Doch damit nicht genug: Mit seinem 126. Länderspiel überholte Kane Legende Peter Shilton (77) und ist jetzt alleiniger Rekordnationalspieler Englands. Diese Leistung unterstreicht seine herausragende Stellung im Nationalteam und seine beständige Leistungsfähigkeit auf höchstem Niveau.

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Eineinhalb Jahrzehnte an Führung und Toren

Die englische Presse schwärmt von dem Angreifer in höchsten Tönen und würdigt seine langjährige Treue sowie seine statistische Dominanz. Die Daily Mail schreibt, dass Kane aufgrund seiner Tödlichkeit als Stürmer sowie seiner Bescheidenheit und seines ständigen Weiterentwicklungsdrangs in die Ruhmeshalle des Fußballs gehöre. Es ist eine Anerkennung, die über die reinen Zahlen hinausgeht und seine charakterliche Integrität betont. Seine Präsenz auf dem Platz hat England über Jahre hinweg stabilisiert und geführt.

The Sun titelt mit König Kane und erwähnt, dass Prinz William unter den Zuschauern war. Der 126. Länderspieleinsatz des Kapitäns, womit er Peter Shiltons Rekord übertraf, endete damit, dass er erneut zum Matchwinner wurde. Diese Wiederholung seiner entscheidenden Rolle zeigt, dass er selbst in wichtigen Momenten die Verantwortung übernimmt. Der Applaus des Kronprinzen war ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für seine Beiträge zum englischen Sport.

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Der Guardian feiert Happy-Harry-Kane-Tag und lobt, dass Englands Bester seinen großen Moment mit Stil nutzt. Der Telegraph zollt dem Stürmer Respekt und stellt fest, dass Kane das Spiel nach seinem Willen bestimmt. Einem Abend, an dem er alle Rekorde bricht, wird die langjährige Erfahrung von fast zwölf Jahren in der englischen Nationalmannschaft gewürdigt. Derzeit gibt es niemanden, der an die Erfahrung und den Einfluss heranreicht, die er in all diesen Spielen und durch all diese Tore für sein Land gesammelt hat.

Internationale Anerkennung und diplomatische Geste

Auch ausländische Medien folgen der Euphorie und erkennen die Bedeutung des Abends für den englischen Fußball an. Die spanische As schreibt über Kanes großen Abend, bei dem die legendäre englische Nr. 9 den Goldenen Ball und den Länderspielrekord mit einem Tor und dem Sieg feierte. Dieser Sieg brachte die Three Lions ins Viertelfinale der Nations League. Der Erfolg ist somit sowohl sportlich als auch historisch von großer Tragweite für die Nationalmannschaft.

Frankreichs Le Parisien berichtet, dass vom Applaus von Prinz William bis hin zu den Jubelfeiern des Torschützen Harry Kane erneut der Held eines unvergessenen Abends in England war. Der 2:1-Sieg gegen Kroatien sicherte nicht nur den Three Lions den Einzug ins Viertelfinale, sondern gab den Fans auch die Gelegenheit, ihre Legende Harry Kane zu feiern und zu würdigen. Diese öffentliche Wertschätzung zeigt, wie sehr er mit der Bevölkerung verbunden ist und wie sehr seine Erfolge das nationale Gefühl der Einheit stärken.

Zukunftsfragen und gesellschaftlicher Status

Selbst die Schweizer Blick fragt sich, wann er zum Ritter geschlagen werden wird. Ein Tor, ein Trikot vom Prinzen und ganz viel Applaus prägen den Abend, den Harry Kane gegen Kroatien erlebt hat und den er nicht so schnell vergessen dürfte. Diese Fragen nach einer weiteren Auszeichnung unterstreichen seinen Status als nationale Ikone. Seine Leistung trägt dazu bei, die Tradition und den Ruf des englischen Fußballs im internationalen Vergleich zu festigen. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und menschlicher Bescheidenheit macht ihn zu einer einzigartigen Figur.