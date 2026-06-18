Harry Kane: Doppelpack und Rekordtorschütze - Englands kämpferischer Leader

Beim 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien erzielt Harry Kane zwei Tore und wird zum WM-Rekordtorschützen der Three Lions. Seine leidenschaftliche Defensivaktion in der Nachspielzeit zeigt seinen absoluten Einsatz. Trainer Thomas Tuchel und Experte Jürgen Klopp sind voll des Lobes.

Harry Kane , der Star-Stürmer des FC Bayern München und Kapitän der englischen Nationalmannschaft, führte seine Mannschaft beim 4:2-Sieg gegen Kroatien mit zwei Treffern an und wurde dabei zum besten Torschützen in der WM-Geschichte England s.

Seine Leistung ging weit über das Toreschießen hinaus: In der tiefen Nachspielzeit zeigte er einen enormen kämpferischen Einsatz, als er trotz komfortabler Zwei-Tore-Führung im eigenen Strafraum einen Schuss von Josko Gvardiol mit dem Bauch blockte. Diese Aktion unterstrich seine Führungsqualitäten und seinen unbedingten Willen, woraufhin England-Trainer Thomas Tuchel ihn später als "komplette Leistung" und "absoluten Leader" lobte. Tuchel betonte, Kane gehe "all in", sei sowohl körperlich als auch mental in Topform und sein Einsatz sei beispielhaft.

Auch MagentaTV-Experte Jürgen Klopp zeigte sich begeistert und hob hervor, Kane habe das Stürmerspiel verändert, sei ein "Konnektor", der alle ins Spiel bringe, und über ihn würden bereits Bücher geschrieben und Lieder gesungen. Mit seinen Treffern zum 2:1 und 3:1 (per Foulelfmeter) in seinem 115. Länderspiel zog Kane mit dem bisherigen Rekordhalter Gary Lineker gleich.

Nach dem Spiel bedankte sich Kane bei Trainer Tuchel, der die Mannschaft mit einer motivierenden Ansprache eingestellt hatte, um "die Fesseln abzuwerfen" und der Welt zu zeigen, was sie können. Kanes Auftritt war eine beeindruckende Mischung aus Torgefahr, Commitment und Führungsstärke, die das Team über 90 Minuten trug





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Kane England WM 2026 Thomas Tuchel Jürgen Klopp FC Bayern Rekordtorschütze Kroatien Three Lions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harry Kane schreibt WM-Geschichte gegen KroatienHarry Kane erzielt beim WM-Auftakt gegen Kroatien sein neuntes WM-Tor und egalisiert damit einen Rekord. Nach einem verschossenen Elfmeter, der wegen eines Torhüterfehlers wiederholt wurde, trifft er per Kopf und wird zum zweiten Engländer nach Beckham, der bei drei Weltmeisterschaften Tore erzielt.

Read more »

Englands perfekter WM-Start: Kane trifft doppelt und stellt Rekord einDie englische Nationalmannschaft ist mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien in die Weltmeisterschaft gestartet. Kapitän Harry Kane erzielte zwei Tore und zog mit Englands bisherigen Rekordhalter Gary Lineker gleich. Weitere Tore erzielten Jude Bellingham und Marcus Rashford.

Read more »

Kane führt England mit Doppelpack zum WM-Sieg gegen KroatienHarry Kane erzielte beide Tore im 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien und lobte Trainer Thomas Tuchel. Trotz seiner Leistung stellte der Kapitän die Teamleistung in den Vordergrund und betonte den Einsatz nach der Pause.

Read more »

WM 2026: Kane überragt bei Englands Auftaktsieg data-manual=titleDer Stürmer des FC Bayern erzielt zwei Tore selbst und zieht in der ewigen englischen WM-Torschützenliste mit Gary Lineker gleich. Ein besonderes Lob verteilt Kane an Trainer Thomas Tuchel. data-manual=googleTeaserText

Read more »