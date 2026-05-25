Harry Kane: England-Kapitän will WM-Triumph und den goldenen DFB-Pokal holen

Harry Kane, der England-Kapitän, ist in bester Stimmung und spricht von einem Triumph bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Er will mit seiner Nationalelf und dem Trainer Thomas Tuchel gegen die Top-Favoriten Frankreich und Spanien sowie gegen das DFB-Team bestehen und den goldenen DFB-Pokal holen.

NEWS TEXT: im DFB-Pokalfinale gegen Stuttgart war Harry Kane (32) am Samstagabend in bester Stimmung. In seiner Euphorie machte der Super-Stürmer (61 Saisontreffer) in den Katakomben des Berliner Olympiastadions eine freche Ansage.

Titel ist seit dem 19. April fix; d. Red. ) diesen Sommer nun noch der Triumph bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko folgen werde (11.

Juni bis 19. Juli), sagte Kane grinsend: "Für England, ja. Nicht für euch, Jungs.

" Eine Ansage, die bei denen Journalisten für ein lautes Raunen, aber auch einige Lacher sorgte! Der England-Kapitän will sich mit seiner Nationalelf und ihrem deutschen Trainer Thomas Tuchel (52) gegen die Top-Favoriten Frankreich und Spanien sowie gegen das DFB-Team durchsetzen und den goldenen Pokal holen – erstmals seit dem ersten und bislang einzigen WM-Gewinn der "Three Lions" im Jahr 1966 wieder.

Kane könnte am Samstag an: "Ich werde den heutigen Abend genießen, dann ein paar Tage entspannen, eine freie Woche. Dann startet die WM, der grüsseste Wettbewerb der Welt. Ich kann es nicht erwarten, dort zu sein.

" Das Selbstvertrauen des Bayern-Superstars kommt nicht von irgendwoher. Neben der Meisterschaft, dem DFB-Pokal und dem deutschen Supercup (2:1 gegen Stuttgart) hat Kane in der Spielzeit 2025/26 auch individuelle Titel abgestaubt. Nach der Torjägerkanone in der Bundesliga ist ihm seit dem vergangenen Wochenende nun auch der "European Golden Shoe" sicher – die Auszeichnung als erfolgreichster Torschürter der Saison in ganz Europa.

Dank seiner 36 Bundesliga-Treffer konnte sich Kane mit 72 Punkten (zwei pro Tor) gegen Manchester Citys Erling Haaland (25/27 Tore) und Real Madrids Superstar Kylian Mbappé (27/25 Tore) durchsetzen. Ob ihm das auch mit England bei der WM gelingt





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