Harry Kane verletzt sich im Spiel gegen Köln schwer. Der FC Bayern verliert seinen Kapitän monatelang und verpasst wichtige Punkte in der Bundesliga.

Die deutsche Bundesliga stirbt am Freitagabend für den FC Bayern München kurz vor der Halbzeit. Harry Kane, Kapitän der englischen Nationalmannschaft und frischgebackener Ballon-d'Or-Gewinner, zog sich bei einem Duell mit einem Spieler des 1. FC Köln einen schweren Bänderriss im Sprunggelenk zu. Diese Verletzung bedeutet voraussichtlich einen Ausfall von drei Monaten für den Stürmer.

Schwerer Ausfall für Bayern und England

Der Bänderriss im linken Knöchel trifft den FC Bayern an einem seiner schwächsten Abende dieser Saison. Die Mannschaft verliert nicht nur ihren Kapitän, sondern auch wertvolle Punkte im Kampf um die Tabellenführung. Das Spiel gegen Köln, das eigentlich als reine Formalität galt, um die Spitzenposition zu festigen, endete unentschieden. Durch das Remis verliert der Bundesligaspitzenreiter zwei wichtige Zähler an der Tabellenspitze.

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Verlängerte Verletztenliste des FC Bayern

Dieses Unglück verlängert die ohnehin schon lange Liste der Ausfälle beim FC Bayern München erheblich. Bereits am Freitag zuvor musste Jamal Musiala ausgewechselt werden, da er sich eine Fußprellung zugezogen hatte. Nun kommt Harry Kane als fehlende Größe hinzu, die monatelang nicht zur Verfügung steht. Trainer Vincent Kompany sieht sich mit dieser Situation konfrontiert, während die Mannschaft um Punkte bangt.

Internationale Medienstimmen zum Verletzten-Ausfall

Die internationale Presse reagiert schockiert auf den Verlust des besten Spielers der Welt. Italienische Medien wie Tuttosport schlagen Alarm, da die Genesungszeit lang sein wird. Die italienischen Journalisten betonen, dass der FC Bayern an diesem Abend einfach nicht die beste Leistung abrufen konnte. Das Spiel gegen Köln wurde als reine Formalität betrachtet, doch diese Annahme verflüchtigte sich bereits zu Beginn der Partie.

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Kompany-Rückkehr wird zum Albtraum

Für den Cheftrainer Vincent Kompany wird die Rückkehr an die Bande zum Albtraum. Der FC Bayern erlebt gegen den 1. FC Köln einen rabenschwarzen Abend und vergibt zwei Punkte in der Bundesliga. Neben dem langfristigen Ausfall von Harry Kane droht auch der Verlust von Jamal Musiala aufgrund seiner Fußprellung. Dies verschärft die Personalnot für Kompany erheblich, der nun seine Taktik anpassen muss.

Folgen für die aktuelle Saison

Die Verletzung von Harry Kane hat massive Konsequenzen für den weiteren Saisonverlauf des FC Bayern München. Der englische Kapitän gilt als wichtigster Torjäger der Liga und seine Abwesenheit wird spürbar sein. Die Mannschaft muss sich nun ohne ihre wichtigste offensive Waffe behaupten, während andere Teams wie der 1. FC Köln durch die Punktegewinne aufholen können. Die Situation bleibt angespannt.