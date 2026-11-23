Der FC Bayern München erleidet einen schweren Rückschlag: Harry Kane verletzt sich schwer im Derby. Die Diagnose ist ein Syndesmosebandriss, der ihn mindestens bis März 2024 ausfallen lässt.

Harry Kane bleibt dem FC Bayern München für mehrere Monate verloren. Der englische Rekordtorschütze zog sich beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln eine schwerwiegende Knie- und Sprunggelenksverletzung zu, die ihn von der Spitze der Liga und der Champions-League-Kampagne ausschließt. Die Verletzung ereignete sich in der 15. Minute, als Kane nach einem harten Einsteigen von Joel Schmied den Platz humpelnd verlassen musste.

Diagnose und medizinische Details der Verletzung

Die offizielle Diagnose des FC Bayern München bestätigt einen Riss des Syndesmosebands im linken Sprunggelenk des 33-jährigen Stürmers. Das Syndesmoseband verbindet das Schienbein mit dem Wadenbein oberhalb des Sprunggelenks und stabilisiert die Sprunggelenksgabel, was diese Verletzung besonders langwierig macht. Ein solcher Riss tritt typischerweise durch starkes Verdrehen oder Umknicken des Fußes auf, wie es bei Schmieds Einsteigen der Fall war.

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Während bei Teilrissen oft nur eine Ruhigstellung ausreicht, erforderte Kanes Verletzung eine operative Intervention. Der Chirurgische Eingriff wurde bereits in der Nacht zu Samstag erfolgreich durchgeführt. Der Verein bestätigte die Meldung zügig und gab bekannt, dass der Starstürmer umgehend mit seinem Rehaprogramm beginnen wird, um den Ausfall so schnell wie möglich zu überstehen.

Lange Reha-Zeit und Rückkehrprognose

Der medizinische Heilungsprozess wird sich deutlich in die Länge ziehen, da ein Syndesmosebandriss in der Regel drei bis vier Monate Rehabilitationszeit beansprucht. In den ersten Wochen steht eine strikte Ruhigstellung und Entlastung im Vordergrund, um die Schwellungen im betroffenen Gelenk zu minimieren. Erst wenn diese Phase abgeschlossen ist, können erste Mobilisationsübungen begonnen werden.

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Die schrittweise Steigerung der Belastung dauert an, wobei gezieltes Krafttraining und Koordinationsübungen oft erst nach zwei Monaten einsetzen. Die eigentliche Rückkehr ins Mannschaftstraining ist daher frühestens ab dem dritten Monat realistisch, wobei der Aufbau der vollen Spielstärke und Fitness oft erst im vierten Monat angestrebt wird. Selbst dann bleibt unklar, ob Kane wieder das absolute Top-Formlevel erreicht, das er vor der Verletzung hatte.

Ausfall in der Bundesliga und Champions League

Für die Bundesliga bedeutet dies, dass Harry Kane in wichtigen Spielen wie den Auswärtspartien gegen Eintracht Frankfurt, den VfB Stuttgart und RB Leipzig sowie im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung steht. Auch das Top-Duell beim FC Bayern-Rivalen bleibt aus. In der Champions League ist der Engländer im Achtelfinale Anfang Dezember nicht einsatzfähig, was eine schwere Zäsur für die Münchner darstellt.

Ein möglicher Einzug ins Viertelfinale im Februar ist ebenfalls unwahrscheinlich, da die medizinischen Bedingungen hierfür nicht erfüllt sein werden. Realistische Optionen bestehen erst ab dem Halbfinale Mitte April. Sollte der FC Bayern in der Gruppenphase oder der Knockout-Runde weiterkommen, stehen Heimspiele gegen den Sparta Prag und Betis Sevilla sowie Auswärtsspiele bei Lille an, die ohne Kane bestritten werden müssen.

Personalsorgen und fehlende Alternativen

Die Situation wird durch weitere Ausfälle erschwert. Serge Gnabry und Jamal Saibari sind ebenfalls verletzt. Saibari litt an einem ähnlichen Syndesmosebandriss und fällt bis ins kommende Jahr aus. Gnabry hat eine Muskelverletzung erlitten, was Hoffnung auf eine Entlastung vor der Winterpause gibt. Ohne Kane und Saibari fehlt dem Team ein echter direkter Ersatz auf der Sturmspitze.

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Joshua Zirkzee war zwar früher eine Option, fehlt aktuell jedoch auch. Noah Codjo-Evora gab erst am Freitag sein Debüt, bekam aber noch nicht genug Vertrauen für eine direkte Ersatzfunktion. Bastian Assomo trainiert zwar mit, war in den letzten Wochen aber nicht im Fokus. Trainer Vincenzo Kompany wird vermutlich mit Rotation und dynamischen Aufstellungen arbeiten müssen, um die Offensive aufrechtzuerhalten.

Harry Kane hat sich auf Instagram zu Wort gemeldet und ein Foto von sich auf dem Krankenhausbett mit Krücken und Stabilisierungsschuh geteilt. Er bezeichnete die Situation als Höhen und Tiefen des Lebens und betonte, dass er seine Resilienz zeigen und sich für 2027 verbessern wolle. Er versprach, frisch und bereit für das Saisonende zurückzukehren.

Mögliche Konsequenzen im Winter

Die lange Ausfallzeit von Harry Kane könnte die Transferpläne des FC Bayern München im Winter noch einmal grundlegend ändern. Bisher wollte der Klub keine Neuzugänge besprechen, doch die personelle Enge an der Spitze zwingt die Sportdirektion möglicherweise zu einer Nachjustierung. Wenn die Münchner in den kommenden Wochen weitere Punkte liegen lassen, wird der Druck auf das Management steigen, einen leistungsfähigen Ersatz zu finden.

Die Zukunft von Kane hängt nun von der Heilung ab. Ein Grauzonenbereich existiert hinsichtlich seiner Einsatzfähigkeit im März, da es davon abhängt, wie gut der Heilungsprozess verläuft. Sollte es zu keinen Komplikationen kommen, sind etwaige Viertelfinal-Spiele im April denkbar, wobei die Unsicherheit über die körperliche Kondition nach einem so schweren Ausfall groß bleibt.