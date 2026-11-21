FC Bayern München muss auf Harry Kane verzichten. Der schwere Knöchelbruch bedeutet eine Pause von bis zu vier Monaten und verschärft die Offensive.

Der FC Bayern München erleidet einen schweren Rückschlag in der Offensive. Harry Kane wird dem Team für mehrere Monate fehlen, da er sich bei der Partie gegen den 1. FC Köln einen schweren Knöchelbruch zugezogen hat. Die Verletzung trat in der 15. Minute ein, als der englische Stürmer nach einem harten Einsteigen des Kölners Joel Schmied nicht mehr weiter konnte.

Detailanalyse des Verletzungsmusters

Die Diagnose lautet Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk. Dieses spezielle Band verbindet das Schienbein mit dem Wadenbein oberhalb des Sprunggelenks und sorgt für die Stabilität der Sprunggelenksgabel. Ein solcher Riss entsteht typischerweise durch extreme Verdrehung oder Umknicken des Fußes. Während Teilrisse oft durch Ruhigstellung ausheilen, erforderte Kanes kompletter Riss eine Operation.

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Chirurgen führten den Eingriff bereits in der Nacht zum Samstag erfolgreich durch. Der Verein bestätigte die Diagnose umgehend in einer offiziellen Pressemitteilung. Nun beginnt der langwierige Rehaprozess für den 33-Jährigen, der zunächst mit einer vollständigen Entlastung der betroffenen Stelle beginnen wird.

Zeitraum der Ausfallphase im Detail

Die Rehabilitation wird sich über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten hinziehen. In den ersten Wochen steht die Reduzierung der Schwellung durch Ruhigstellung im Vordergrund. Erst wenn diese Phase abgeschlossen ist, folgen schrittweise Mobilisationsübungen, um die Belastbarkeit des Gelenks wiederherzustellen.

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Gezieltes Krafttraining und Koordinationsübungen sind erst ab dem zweiten Monat geplant. Die volle Wettkampftauglichkeit ist frühestens ab dem dritten oder vierten Monat denkbar. Selbst dann muss der Weltklasse-Torjäger seine alte Fitness wieder aufbauen, was zusätzliche Zeit beansprucht.

Konsequenzen für die heimische Liga

Für die laufende Saison bedeutet dies den vollständigen Ausfall in der Bundesliga. Bayern München wird in schweren Auswärtsspielen gegen Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart und RB Leipzig auf Kane verzichten müssen. Auch das Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen kann der Engländer nicht bestreiten.

Die sportlichen Folgen sind damit auf absehbare Zeit klar. Es gibt aktuell keinen direkten Ersatz, da auch Serge Gnabry und Franck Kessié längerfristig verletzt sind. Gnabry hat eine Muskelverletzung und Kessié einen weiteren Syndesmosebandriss erlitten. Trainer Vincent Kompany wird daher mit Rotation und keiner festen Rollenverteilung experimentieren müssen.

Realistische Einschätzung der Europacup-Rückkehr

Auch in der Champions League wird Kane nicht vor dem Achtelfinale zurückkehren. Dieses beginnt am 6. März und endet am 17. März. Ein Einsatz ist in dieser Phase unwahrscheinlich, da der Heilungsprozess noch nicht abschätzbar ist. Auch das Viertelfinale im Februar kommt medizinisch nicht in Frage.

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Erst beim Halbfinale Mitte April wäre ein möglicher Einsatz geplant. Dies setzt jedoch einen komplikationsfreien Heilungsverlauf voraus. Auf Instagram postete Kane ein Bild von sich auf dem Krankenhausbett mit Krücken. Er betonte die Notwendigkeit von Resilienz und wolle frisch für das Saisonende bereit sein.