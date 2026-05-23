Harry Kane hat den FC Bayern mit einem lupenreinen Hattrick und einer Weltklasse-Leistung den Titel im DFB-Pokal gesichert und damit auch das Double für den FC Bayern. Der englische Stürmer hat in dieser DFB-Pokalspielzeit zehnmal erfolgreich getroffen.

Harry Kane führt den FC Bayern quasi allein zum Titel im DFB-Pokal und schafft dabei historische Werte. Der englische Stürmer hat mit einem lupenreinen Hattrick und einer Weltklasse-Leistung den Titel im DFB-Pokal gesichert und damit auch das Double für den FC Bayern.

Der Torgarant hatte am Samstagabend wettbewerbsübergreifend das im 51. Pflichtspiel erzielt.

Außerdem wurde Kane zum erst dritten Spieler, der in einer Pokalsaison in jeder Runde inklusive Endspiel traf, nach Dieter Müller 1976/77 für den 1. FC Köln und Dirk Kurtenbach 1986/87 für die Stuttgarter Kickers. In dieser DFB-Pokalspielzeit war Kane gleich zehnmal erfolgreich. Einzig Gerd Müller war 1976/77 noch besser (elf Tore).

Kein Wunder also, dass die Münchner auf eine Verlängerung mit ihrem Superstar pochen. Zum Verkauf steht Kane in jedem Fall nicht: 'Nein. Natürlich nicht. Der FC Bayern ist ein Käuferverein.

Kein Verkäuferverein', wurde Hoeneß deutlich. Das Sonderlob von Hoeneß ging auch an Kane nicht spurlos vorbei.

'Es ist natürlich schön, so etwas zu hören. Für diesen Klub haben viele großartige Spieler gespielt, deswegen fühle ich mich geehrt. Das war ein großer Schritt für mich und meine Familie. Ich fühle mich als Teil der Geschichte des Vereins', freute sich der 32-Jährige.

Während Kane seinen ersten DFB-Pokal-Titel bejubeln durfte, war es für die Bayern bereits der 21. Cup der Vereinsgeschichte. Die Bayern gewannen 46 der 55 Pflichtspiele in dieser Saison – das ist eingestellter Vereinsrekord und gelang ihnen seit dem BL-Aufstieg nur in der Triple-Saison 2012/13. Toptorjäger Kane hatte an der Rekordsaison maßgeblichen Anteil.

'Beeindruckend. Es ist nicht nur seine Qualität. Es ist auch seine Persönlichkeit für die Gruppe', hob Trainer Vincent Kompany hervor.

'Keine Ahnung, wie man so viele Tore in seiner Karriere schießen kann und dann trotzdem noch wie einer von allen dasteht. Top-Leistung. Und es ist immer so mit Harry. Du fragst dich: 'Hat er heute getroffen?

' Und dann sagen wir: 'Ja dreimal. ' Das ist Wahnsinn', war Kompany begeistert. Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hob währenddessen die Vorbildfunktion und den unbändigen Arbeitswillen des englischen Nationalspielers hervor, ehe er vom bestens aufgelegten Konrad Laimer un





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