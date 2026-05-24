Nachdem der FC Bayern im Finale des DFB-Pokals einen deutlichen Sieg über den VfB Stuttgart feierte, lobten die nationalen und internationalen Medien Harry Kane. Kane krönte seine bemerkenswerte Saison auf perfekte Weise und bescherte dem FC Bayern München den DFB-Pokalsieg. Kane, der so lange wegen seiner spärlichen Trophäensammlung verspottet wurde, hat nun auch den DFB-Pokal zu seinen zwei Bundesliga-Meisterschalen hinzugefügt.

Nachdem der FC Bayern im Finale des DFB-Pokals einen deutlichen Sieg über den VfB Stuttgart feierte, lobten die nationalen und internationalen Medien Harry Kane . Kane krönte seine bemerkenswerte Saison auf perfekte Weise und bescherte dem FC Bayern München den DFB-Pokalsieg.

Kane, der so lange wegen seiner spärlichen Trophäensammlung verspottet wurde, hat nun auch den DFB-Pokal zu seinen beiden Bundesliga-Meisterschalen hinzugefügt. Der Schiedsrichter musste das Spiel unterbrechen, als Kanes Tor eine Rauchwolke auslöste, die das Olympiastadion füllte. Kanes Tore beim Pokalsieg krönen eine bemerkenswerte Saison bei Bayern, in der er unglaubliche 61 Tore in 51 Spielen erzielt. José Mourinho war Ehrengast auf der Tribüne und pflegt enge Beziehungen zum VfB Stuttgart.

Kane hat nun vier Trophäen geholt seit seinem Wechsel zu den deutschen Giganten im Sommer 2023





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