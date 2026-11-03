Harry Kane lobt Bayern München und kündigt Vertragsverlängerung an

Harry Kane preist den Wechsel nach München als Lebenswende und bestätigt, dass die Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags innerhalb von Tagen erfolgen wird.

Harry Kane hat seine Zeit bei Tottenham Hotspur kritisch beleuchtet und die Bedeutung seines Wechsels zum FC Bayern München für seine persönliche und sportliche Entwicklung hervorgehoben. Der englische Rekordtorschütze und aktuelle Gewinner des Ballon d'Or gab in einer Pressekonferenz am Montag vor dem entscheidenden Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid ein geständnisartiges Interview über seine Vergangenheit im englischen Fußball.

Analyse der Karriereentwicklung von Kane

Die Karriere des Stürmers durchlief einen drastischen Wandel, der oft mit den großen Titelerfolgen in Deutschland korreliert. Seit seinem Transfer für rund 100 Mio. Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2023 ist er eine globale Fußballikone. Dieser Status festigte sich insbesondere nach seinem Sieg bei der Verleihung des Ballon d'Or am 26. Oktober, der ihn als besten Spieler der Welt auszeichnete.

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Doch dieser Ruhm war nicht immer garantiert. Vor seinem Wechsel nach München war Kane in seiner englischen Heimat häufig ein Ziel der Kritik. Experten und Fans störten sich daran, dass er weder mit Tottenham noch mit früheren englischen Klubs einen großen Titel gewinnen konnte. Erst der Gewinn der Meisterschaft in der Saison 2024/25 mit Bayern München veränderte die Wahrnehmung nachhaltig. Erst danach akzeptierten viele ihn als echten Champion, was schließlich zur Auszeichnung zum besten Fußballer der Welt führte.

Kane antwortet auf Vorwürfe der Medien

Bei der Pressekonferenz fragte die Presse explizit, ob Medien und Fans in England unfair mit ihm umgegangen seien. Kane, der seit seinem Wechsel bei Bayern 156 Tore in 160 Pflichtspielen erzielt hat, reagierte zunächst diplomatisch mit den Worten: "Ich bin mir da nicht so sicher." Er betonte jedoch, dass es immer Menschen gab, die seinen Wert erkannten. Diejenigen, die den Sport verstehen, seien stets Fans seiner Spielweise gewesen.

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Kane verwies auf den Einfluss sozialer Medien, der zu einer aggressiven Kritik geführt habe. Solange er keine Trophäen gewann, sei dies gegen ihn verwendet worden. Doch jene Menschen, die Fußball wirklich begreifen, hätten seine Art, das Spiel zu interpretieren, immer anerkannt. Diese Wertschätzung habe sich seit seinem Engagement bei Bayern München noch verstärkt, so der 31-Jährige.

Der Wechsel als Lebenswende für Familie und Karriere

Neben der sportlichen Ebene hob Kane den persönlichen Aspekt des Wechsels hervor. Er nannte den Gang nach München einen großen Schritt, der sein Leben sowohl auf als auch neben dem Platz verändert habe. Er hätte theoretisch in einem "gemütlichen Ort" bleiben können, wo seine Rolle als Stammspieler sicher war, doch der Wunsch nach Verbesserung führte ihn nach Deutschland.

Der Umzug mit seiner Familie in ein neues Land sei von Beginn an positiv verlaufen. Kane lobte die unglaublich gute Aufnahme durch die Fans und Verantwortlichen des Klubs. Er erklärte, dass alles rund um die Integration und die sportliche Umgebung wirklich erstaunlich gewesen sei. Dieser positive Einfluss trage maßgeblich zu seinem aktuellen Glücksgefühl bei, das ihn in seiner Performance widerspiegelt.

Konkrete Pläne für die Vertragsverlängerung

Ein zentrales Thema des Tages war die Zukunft von Harry Kane bei Bayern München. Auf Nachfrage von BILD bestätigte der Stürmer, dass die Verlängerung seines laufenden Vertrags, der bis zum Jahr 2027 läuft, unmittelbar bevorsteht. Er schätzte die Situation so ein, dass die formale Umsetzung lediglich eine Frage von Tagen sei.

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Dieser Ausblick zeigt die hohe Zufriedenheit beider Seiten mit der aktuellen Zusammenarbeit. Nach dem Gewinn der Meisterschaft 2024/25 und dem individuellen Erfolg mit dem Ballon d'Or steht einer langfristigen Bindung an den deutschen Rekordmeister nichts mehr im Wege. Die Fans und die Sportdirektion können nun mit der offiziellen Bekanntgabe der Vertragsverlängerung rechnen, was die Stabilität im Kader weiter stärkt.