Harry Kane: Mats Hummels kritisiert fehlenden Torinstinkt in München

Mats Hummels fordert Harry Kane auf, sich mehr im Strafraum aufzuhalten. Der Engländer hat in der Bundesliga nur vier Tore in acht Spielen erzielt und zeigt Unsicherheit.

Die aktuelle Form von Harry Kane wirft Fragen auf, die über die reine Statistik hinausgehen. Nach dem ersten Ballon-d'Or-Sieg in London und dem bitteren 2:2-Unentschieden gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga steht der englische Stürmer im Fokus der Kritik. Besonders auffällig ist dabei das verspielte Potenzial vor dem eigenen Tor. Kane ließ in diesem Spiel seinen typischen Torriecher vermissen, verschoss einen Elfmeter und verfehlte die Entscheidung mit einem Pfostentreffer. Solche Fehler sind für den Engländer nicht typisch.

Kritik an fehlender Mittelstürmer-Präsenz

Der Ex-Profispieler und Experte Mats Hummels analysiert die Situation nüchtern und direkt. Hummels ist der Ansicht, dass Kane momentan eine Phase durchläuft, in der er zu wenig sein ursprüngliches Spiel als Mittelstürmer praktiziert. Der 37-jährige Deutsche vermisst die physische Präsenz im Strafraum. Er betont, dass Kane in den letzten Wochen deutlich mehr Torchancen im Bereich der Sechszehner hatte, diese jedoch nicht konsequent genutzt hat. Hummels nutzt eine persönliche Anekdote zur Untermauerung seiner These: Bei gemeinsamen Spielen auf der App Kickbase habe ihm Kane keine Punkte gebracht, was seine Distanz zum Tor widerspiegle.

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Statistische Unstimmigkeiten in den Wettbewerben

Die Zahlen untermauern die Beobachtungen der Experten. In der Bundesliga befindet sich Kane nach acht absolvierten Spielen bei lediglich vier erzielten Treffern. Diese Quote wirkt im Vergleich zu seinem Ruf und seiner historischen Effizienz enttäuschend. Doch der Blick auf die Champions League zeigt ein anderes Bild. In der Königsklasse hat der Engländer in nur drei Spielen bereits vier Tore erzielt. Dieser deutliche Unterschied in der Treffsicherheit zwischen den Wettbewerben ist ein zentraler Ansatzpunkt für die aktuelle Diskussion über seine Einsatzposition und seine Taktik.

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Positionierung im Mittelfeld versus Strafraum

Mats Hummels vermutet, dass die Ursache für die aktuelle Torknappheit in der Bundesliga in der Spielposition des Engländers liegt. Kane verbringt viel Zeit im Mittelfeld, wo er technisch hervorragende Leistungen zeigt und Passketten aufbaut. Als Fan eines Mittelstürmers mit seiner besonderen Abschlussklasse wünscht Hummels sich jedoch eine häufigere Präsenz im Torraum. Er vermutet, dass das Selbstverständnis für den entscheidenden Abschluss fehlt, was wir von ihm gewohnt sind. Die technische Brillanz im Aufbau ist unbestritten, aber der fehlende Killer-Instinkt wird als Problem identifiziert.

Auswirkungen und Ausblick für den FC Bayern

Die aktuelle Situation stellt den FC Bayern München vor taktische Überlegungen. Während Kane als Vorlagengeber und im Spielaufbau weiterhin stark auffällt, fehlt es an der gewünschten Effizienz vor dem Tor. Wettbewerbsübergreifend hat Kane vor der Partie in der spanischen Hauptstadt sogar mehr Vorlagen gegeben als eigene Tore erzielt. Das spricht für sein Gesamtspiel, aber der Hauptzweck eines Stürmers bleibt das Tor. Fans und Trainer sind sich wahrscheinlich einig, dass die Art der Beteiligung egal ist, solange der Ball das Netz findet. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Kane seine Position im Strafraum zurückgewinnen kann.