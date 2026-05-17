Harry Kane offen über die WM-Titelpartie mit Bastian Schweinsteiger undothermic Comeback von Manuel Neuer

Die Bayern-Stars Harry Kane und Manuel Neuer könnten bei der WM im Sommer mit ihren Nationalmannschaften aufeinandertreffen und äußern sich überraschend offen zu aktuellen Themen rund um den Deutschen Meister.

Die Bayern-Kollegen Harry Kane (32/l. ) und Manuel Neuer (40) könnten bei der WM im Sommer mit England und Deutschland aufeinandertreffen. Spieltag gegen Köln und der Übergabe der Meisterschale in der Allianz Arena äußerte sich der Super-Stürmer (58 Saisontore) überraschend offen zu allen derzeit heißen Themen rund um den Deutschen Meister.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde natürlich auch auf die aktuellen Berichte über das bevorstehende DFB-Comeback von Manuel Neuer (40) zur WM im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) angesprochen. Als Kane gefragt wurde, ob er erwarte, seinen Bayern-Kollegen beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko zu treffen, antwortete er mit einem Augenzwinkern: „Ich hoffe nicht.

Ich hoffe, dass er sich einfach erholt.

“ Offenbar fürchtet der Engländer den Weltmeister-Keeper als Verstärkung für Deutschland in einem möglichen Duell um den WM-Titel! Weiter sagte Kane über eine mögliche DFB-Rückkehr von Neuer: „Wer weiß, das ist nicht meine Entscheidung. Aber Manu ist noch immer einer der besten Torhüter. Wir werden abwarten müssen.

“ Auch über die dritte Torjäger-Kanone seiner Karriere, die ihm vor dem Spiel vom „kicker“ überreicht worden war, hatte der Torschützenkönig der Bundesliga (36 Treffer) einen witzigen Spruch auf Lager. Darauf angesprochen, dass die Trophäe aussieht wie das Kanonen-Wappen des FC Arsenal, scherzte Kane: „Darüber wurde in den vergangenen Jahren schon viel gesprochen. Aber es ist, wie es ist. Ich kann die Trophäe nicht ändern und muss diese nehmen.





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