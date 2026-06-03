Der englische Fußballstar Harry Kane hat seine Chancen auf den Ballon d'Or 2025/26 offenbart. Er zählt sich selbst zu den heißen Kandidaten auf den Titel als Weltfußballer und verweist auf seine Schlüsselrolle bei den Erfolgen seiner Mannschaft.

Der englische Fußball star Harry Kane hat in einem Interview mit der französischen Sport zeitung L'Équipe seine Chancen auf den Ballon d'Or 2025/26 offenbart. Der 32-jährige Stürmer zählte sich selbst zu den heißen Kandidaten auf den Titel als Welt fußball er.

Kane, der in der vergangenen Saison mit seinem Klub drei Titel gewonnen hat, einschließlich der Meisterschaft und des DFB-Pokals, verweist auf seine Schlüsselrolle bei diesen Erfolgen. Er glaubt jedoch, dass es mehr als diese nationalen Erfolge brauchen wird, um die wichtigste individuelle Auszeichnung des Weltfußballs zu bekommen. Der Torschützenkönig der Bundesliga und des DFB-Pokals räumt einigen Teilnehmern des Champions-League-Finals gute Chancen ein, darunter die PSG-Superstars um den amtierenden Weltfußballer Ousmane Dembélé und Mittelfeld-Lenker Vitinha.

Zudem sieht Kane die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als wichtigen Faktor, um seine Chancen auf den Ballon d'Or zu erhöhen. Wenn er die Weltmeisterschaft gewinnt, kann er sich vorstellen, dass die Auszeichnung an einen englischen Spieler gehen würde





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