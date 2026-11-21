FC Bayern bestätigt die erfolgreiche Operation des schweren Syndesmosebandrisses von Harry Kane. Der Stürmer fällt laut Informationen mindestens drei Monate aus.

Der FC Bayern München hat am Samstagmorgen den medizinischen Eingriff an Stürmer Harry Kane offiziell bestätigt. Der 33-jährige englische Nationalstürmer unterlag noch in der Nacht nach der Partie gegen den 1. FC Köln einem chirurgischen Eingriff. Die Operation war notwendig geworden, nachdem sich Kane bei dem 1:1-Unentschieden im Bundesliga-Spiel am Vortag einen schweren Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen hat.

Operativer Erfolg und Reha-Start

Die Sportverwaltung des Rekordmeisters teilte mit, dass der Ballon-d'Or-Gewinner das Eingriffsergebnis als erfolgreich verbuchen kann. Mit sofortiger Wirkung wird der Angreifer das offizielle Rehaprogramm des Vereins aufnehmen. Die medizinische Betreuung übernimmt das etablierte Behandlungsteam in München, um die Genesung des 33-Jährigen optimal zu steuern. Ein konkretes Datum für sein Comeback steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest.

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Zeitschätzung und Verletzungsdetails

Nach Informationen der Bild-Zeitung muss Harry Kane mit einer Zwangspause von drei bis vier Monaten rechnen. Diese Zeitspanne resultiert aus der Komplexität des Syndesmosebandrisses, der oft als eine der schwersten Verletzungen im Sprunggelenkbereich gilt. Für den FC Bayern stellt dieser Ausfall einen signifikanten Rückschlag im weiteren Saisonverlauf dar. Der Verlust des Torschützenkönigs betrifft die Offensive des Vereins deutlich.

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Hainers Besserungswünsche vor der Hauptversammlung

Der FC Bayern-Präsident Herbert Hainer nutzte die Eröffnungsrede zur Jahreshauptversammlung, um die Verletzten im Verein zu adressieren. Der 72-Jährige sprach den Stürmer direkt an und wünschte ihm eine gute Besserung. Dabei bezog er sich nicht nur auf Kane, sondern erwähnte auch den Zustand von Michael Olise. Hainer betonte, dass bei Olise die Perspektiven für eine schnelle Rückkehr auf das Spielfeld positiv aussehen.

Wirtschaftliche und sportliche Folgen

Die voraussichtliche Abwesenheit von Harry Kane über mehrere Monate hinweg beeinflusst die Planung des FC Bayern nachhaltig. Die sportliche Strategie muss ohne den englischen Kapitän angepasst werden, was die Rotation im Angriffskader erforderlich macht. Gleichzeitig stellt die lange Verletzungspause eine finanzielle Belastung dar, da das Gehalt weiterläuft. Der Verein bleibt jedoch optimistisch, da die Operation als erfolgreich gilt und Harry Kane nach eigenen Angaben noch stärker zurückkehren wird.