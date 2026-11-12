Harry Kane Rekord und Spaniens Sieg: DFB und Nationalteams im Fokus

Harry Kane bricht den englischen Rekord, Spanien besiegt Tschechien und Frankreich verliert in Italien. Analyse der wichtigsten Resultate.

Die englische Nationalmannschaft hat ihr Rückspiel gegen Kroatien mit einem klaren 2:1-Sieg in Wembley beendet. Dieser Triumph folgt exakt vierzig Tage nach der überwältigenden 7:0-Partie im Hinspiel und festigt die Position der Three Lions. Der entscheidende Matchwinner war erneut Harry Kane, der als Torjäger für den FC Bayern München agiert. Zunächst sorgte er durch eine Vorlage für Morgan Rogers in der 24. Minute für die 1:0-Führung. Nach dem Ausgleich durch Petar Sučić in der 59. Minute verwandelte Kane selbst den Elfmeter zur 2:1-Entscheidung in der 64. Minute.

Kane überholt Shilton als Rekordspieler

Harry Kane hat mit seinem 126. Länderspiel einen historischen Meilenstein erreicht. Der 33-jährige Ballon-d'Or-Gewinner zog an Peter Shilton vorbei und ist nun der alleinige Rekordspieler Englands. Bereits zuvor war er Englands Rekord-Torjäger mit 91 Treffern. Vor dem Anpfiff erhielt er von Prinz William ein Trikot mit der Nummer 126 und seinem Namen. Diese Ehrung unterstrich seine führende Rolle im Team.

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Französischer Ausrutscher in Mailand

Frankreich verlor das spanische Kracher-Spiel gegen Italien mit 1:3. Es handelt sich um die erste Niederlage unter Trainer Zinédine Zidane. Insgesamt führt Zidane fünf Spiele: drei Siege, ein Unentschieden und nun dieser eine Verlust. Michael Olise sorgte für die frühe Führung. Er nutzte einen Fehler von Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma aus.

Olise fing einen schwachen Pass ab, umkurvte Bastoni und schob zum 1:0 ein. Italien glich jedoch aus. Pio Esposito setzte sich gegen Dayot Upamecano durch und überlistete Mike Maignan in Mailand. Frankreich hatte danach Pech. Ein Schuss von Barcola klatschte an den Pfosten. Sebastiano Esposito verschoss einen Elfmeter, doch Davide Frattesi traf zum 2:1. Pio Esposito erhöhte dann per Elfmeter auf 3:1.

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Spanien baut Rekordserie aus

Spanien gewinnt auch ohne Lamine Yamal. Der Weltmeister setzt sich gegen Tschechien mit 1:0 durch. Tschechien hält lange stark dagegen. Erst in der 39. Minute gelingt der Durchbruch. Álex Baena trifft per Handelfmeter. Nach der Pause geht es Schlag auf Schlag. Yeremy Pino trifft nach einem Ball von Dani Olmo. Der Treffer wird jedoch wegen Abseits durch den VAR zurückgenommen.

Kapitán Tomáš Krejčí sieht die Rote Karte nach einer Notbremse. Besonders bitter: Er war schon im Hinspiel mit Rot vom Platz geflogen. Marc Pubill trifft zum 2:0-Endstand in der 96. Minute. Die Iberer bauen ihre beeindruckende Rekordserie auf 43 ungeschlagene Spiele aus. Diese Leistung zeigt die Dominanz Spaniens im europäischen Fußball.

Wichtige Spieler und ihre Situation

Jobe Bellingham bleibt BVB-Star und sitzt 90 Minuten auf der Bank. Er feiert so nicht sein Debüt in der A-Nationalelf. Für England ist das Ergebnis wichtig. Mit dem Sieg erzwingt England am letzten Spieltag ein Endspiel um den Gruppensieg mit Spanien. Die Details der Begegnung zeigen die hohe Qualität der Teams. Die Taktik und die Umsetzung waren entscheidend für den Erfolg der Three Lions.