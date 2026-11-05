Harry Kane Rekordeinkommen: FC Bayern zahlt Rekordsumme

FC Bayern München sichert sich Harry Kane mit einem Jahresgehalt von mindestens 25 Millionen Euro. Damit wird der Stürmer zum bestbezahlten Spieler in Europa.

Der FC Bayern München hat den langjährigen Stürmer Harry Kane an den Löwen gebunden und dabei einen historischen Finanzierungsrahmen geschaffen. Durch den neuen Arbeitsvertrag steigt der 33-jährige Engländer nicht nur in die Spitze der deutschen Liga auf, sondern wird laut Berichten von " The Athletic" mit seinem garantierten Grundgehalt zum bestbezahlten Fußballer ganz Europas. Dieser Schritt markiert einen deutlichen Wendepunkt in der Gehaltspolitik des Rekordmeisters und unterstreicht die sportliche Ambition des Vereins.

Rekordgehalt über 25 Millionen Euro

Harry Kane wird in seiner neuen Rolle bei den Münchenern ein Jahresbruttogehalt von mindestens 25 Millionen Euro erhalten. Einige Berichte, wie jene der "Abendzeitung", deuten sogar darauf hin, dass die Grundsumme noch über dieser Marke liegt. Damit übertrifft der Torjäger sämtliche anderen aktiven Spieler in Europa, wenn man nur das feste Gehalt betrachtet. Andere Superstars mögen zwar durch Bonuszahlungen insgesamt mehr verdienen, doch Kanes Basis ist unangefochten die höchste auf dem Kontinent.

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Die Vorjahresangaben des Portals "Capology" schätzten sein Festgehalt bereits auf 25 Millionen Euro. Hinzu kamen potenzielle Bonuszahlungen in Höhe von 6,25 Millionen Euro. Dies ergab ein Gesamtpaket von 31,25 Millionen Euro. Diese Zahlen basierten jedoch auf seinem vorherigen Vertrag. Die neuen Konditionen sind bei dieser Schätzung noch nicht vollständig berücksichtigt, was die aktuelle Entwicklung further unterstreicht.

Dynamik durch variable Bonuszahlungen

Neben dem soliden Grundgehalt umfasst der Vertrag mit dem FC Bayern München eine komplexe Struktur an erfolgsabhängigen Prämien. Laut Informationen von "Bild" könnte Kane für den Gewinn eines weiteren Ballon d'Or rund eine Million Euro zusätzlich kassieren. Weitere finanzielle Anreize sind für individuelle Auszeichnungen sowie den Gewinn von Teamtiteln vorgesehen.

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Durch diese Mechanismen könnte sich sein Gesamtverdienst signifikant erhöhen. Bei maximaler Ausschöpfung aller Möglichkeiten könnte sein Jahresumsatz auf 35,28 Millionen Euro steigen. Diese Summe setzt sich aus einem geschätzten Grundgehalt von 22,83 Millionen Euro und Bonuszahlungen in Höhe von 12,45 Millionen Euro zusammen. Die Sicherheit dieser Bonuszahlungen ist dabei nicht garantiert und hängt von der sportlichen Erfüllung ab.

Gehaltsstrukturen bei Musiala und Kimmich

Auch die anderen Leistungsträger des FC Bayern München erhalten sehr attraktive Konditionen, die jedoch hinter denen von Harry Kane zurückliegen. Für Jamal Musiala wird ein möglicher Gesamtverdienst von 11,79 Millionen Euro erwartet. Dies ergibt sich aus einem Grundgehalt von 9,43 Millionen Euro und potenziellen Boni in Höhe von 2,36 Millionen Euro. Diese Zahlen basieren auf Schätzungen von "Capology".

Serge Gnabry erhält ebenfalls ein attraktives Paket, das sich aus 13 Millionen Euro Festgehalt und zwei Millionen Euro möglichen Boni zusammensetzt. Joshua Kimmich liegt mit einem geschätzten Gesamtbetrag von 11,79 Millionen Euro ähnlich wie Musiala. Seine Bezüge setzen sich aus 9,43 Millionen Euro Grundgehalt und 2,36 Millionen Euro variablen Anteilen zusammen. Die Zahlen sind jedoch Schätzwerte und keine offiziellen Angaben des Vereins.

Rolle der Nachwuchsspieler und Transparenz

Im Vergleich zu den etablierten Stars zählt ein junger Spieler aus dem Kader zu den vergleichsweise gering verdienenden Profis. Sein nicht verifiziertes Festgehalt wird auf 1,32 Millionen Euro geschätzt. Zusammen mit möglichen Boni in Höhe von 330.000 Euro wären jährlich bis zu 1,65 Millionen Euro möglich. Diese Diskrepanz zeigt die klare Hierarchie im Kader des Rekordmeisters auf.

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Sämtliche bei "Capology" aufgeführten Zahlen sind Schätzwerte und keine offiziellen Gehaltsangaben des FC Bayern. Die Bonuszahlungen sind zudem nicht zwangsläufig garantiert. Dennoch dürfte der Gehaltsetat des Vereins durch die Verpflichtung von Harry Kane erheblich belastet werden. Die Münchner haben sich die Dienste ihres Torjägers langfristig gesichert und damit eine neue Ära der sportlichen und finanziellen Exzellenz eingeläutet.