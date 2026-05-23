Harry Kane's Double and DFB-Pokal Winning Treble for Bayern Munich

Bayern Munich beat Stuttgart 3-0 home and won the DFB-Pokal, completing their double and Kane breaking his scoring drought.

Bayerns Final-Flaute im Pokal ist beendet, gegen den VfB Stuttgart gewannen sie Samstagabend 3:0 – dank eines Dreierpacks von Harry Kane (32).

„Daily Mail“: „Harry Kane krönte seine bemerkenswerte Saison auf perfekte Weise, als sein Hattrick dem FC Bayern München den DFB-Pokalsieg sicherte. Und: „Kane, der so lange wegen seiner spärlichen Trophäensammlung verspottet wurde, hat nun auch den DFB-Pokal zu seinen zwei Bundesliga-Meisterschaftsmedaillen hinzugefügt.

""BBC":: „Kanes Pokalsiegtore krönen eine bemerkenswerte Saison bei Bayern, in der er unglaubliche 61 Tore in 51 Spielen erzielt. Immerhin gewann Bayern Anfang Mai zum zweiten Mal in Folge den Bundesliga-Titel und im vergangenen August den deutschen Supercup. Harry Kane seit seinem Wechsel zu den deutschen Giganten im Sommer 2023 nun vier Trophäen geholt.

" Die spanische Zeitung „Marca“: „Harry Kane fegt wie ein Wirbelwind durch Berlin und holt den POKAL für Bayern zurück. “"AS":: „José Mourinho war Ehrengast auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions, wo der FC Bayern München den VfB Stuttgart mit 3:0 besiegte, den DFB-Pokal gewann und damit das Double perfekt machte.

Die Agentur des portugiesischen Trainers pflegt enge Beziehungen zum schwäbischen Verein, der ihn zu einem Spiel in die deutsche Hauptstadt eingeladen hatte, das von einem Mann dominiert wurde: Harry Kane. "Die italienische „Gazzetta dello Sport“: "Kane ist überragend.





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