FC Bayern München: Weltfußballer Harry Kane fällt drei bis vier Monate aus. Michael Olise hat eine Fußprellung. Beide Ausfälle im Spiel gegen den 1. FC Köln.

Der FC Bayern München erleidet einen schwerwiegenden Rückschlag in der aktuellen Bundesliga -Saison, nachdem zwei Schlüsselspieler verletzt ausgewechselt werden mussten. Weltfußballer Harry Kane und sein Offensivpartner Michael Olise trugen Verletzungen davon, die beide die Verfügbarkeit für die kommenden Wochen erheblich einschränken. Das Heimspiel gegen den 1. FC Köln sollte ursprünglich die Kontinuität der Offensivkraft stärken, endet jedoch mit zwei Ausfällen für die Münchner.

Schwere Verletzung für Harry Kane

Harry Kane erlitt in der 20. Minute einen heftigen Zusammenprall, der dazu führte, dass er sofort behandelt werden musste und das Spielfeld nicht mehr selbstständig verlassen konnte. Obwohl der Schiedsrichter die Aktion des Kölners Schmied nicht als Foul wertete und das Video-Assistenz-System (VAR) nicht einschritt, litt der Engländer stark unter den Folgen des Aufpralls. Der Versuch, noch einige Minuten weiterzuspielen, scheiterte an der Schwere der Schmerzen. Die medizinische Diagnose bestätigte später einen Riss des Syndesmosebandes am linken Fuß. Diese Verletzung ist besonders tückisch und erfordert eine operative Intervention, um vollständige Heilung zu gewährleisten.

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Operation und Reha-Plan des englischen Torjägers

Der FC Bayern München bestätigte am Samstagvormittag, dass die Operation am linken Fuß noch in der Nacht des Spiels erfolgreich durchgeführt wurde. Harry Kane wird nun ein intensives Rehaprogramm absolvieren, das auf seine vollständige Genesung abzielt. Der 33-Jährige veröffentlichte ein Foto auf seinem X-Account, das ihn mit gegipstem linken Fuß und beiden erhobenen Daumen zeigt. In seiner Botschaft zitierte er den Ex-NFL-Profi Julian Edelman mit den Worten: "Schwere Zeiten vergehen, starke Menschen bleiben." Kane versprach zudem, dass er für den entscheidenden Teil der Saison frisch und bereit zurückkehren wird, obwohl die Ausfallzeit auf drei bis vier Monate geschätzt wird.

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Situation um Michael Olise und die Bankstärke

Auch Michael Olise musste das Feld vorzeitig verlassen, nachdem er kurz vor der Halbzeitpause bei einem Schussversuch von Tom Krauß am linken Bein getroffen worden war. Im Gegensatz zu Kane hielt der Franzose die erste Halbzeit durch, kam jedoch nach dem Seitenwechsel nicht mehr zurück. Die Vereinsdiagnose lautete auf eine Fußprellung, eine deutlich weniger schwerwiegende Verletzung als die von Kane. Er wurde durch Tim Binder ersetzt, der damit sein Debüt in der Bundesliga feierte. Trainer Vincent Kompany äußerte sich in der Mixed Zone optimistischer regarding Olise und sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Er hoffe, dass Olise bereits am Montag wieder mitwirken könne. Bayern-Präsident Herbert Hainer bestätigte dies später auf der Jahreshauptversammlung und erwähnte eine mögliche Rückkehr unter der Woche.

Folgen für die Personaldecke des FC Bayern

Die beiden Ausfälle hinterlassen Lücken in der Offensive des FC Bayern München. Auf der Bank verblieb am Freitagabend mit Noah Codjo-Evora nur noch ein Talent aus der zweiten Mannschaft, das prinzipiell die Position von Kane besetzen könnte. Auch der Flügelstürmer Tim Binder, der das Spiel für Olise beendete, stellt eine Option dar. Die Kombination aus einem langfristigen Ausfall des Torjägers und einer temporären Schwächung auf der Flanke stellt Trainer Vincent Kompany vor taktische Herausforderungen in den folgenden Wochen, während die Heilungsprozesse bei beiden Spielern voranschreiten.