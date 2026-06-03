Harry Kane sieht sich als möglichen Ballon d'Or-Gewinner

Harry Kane äußert sich selbstbewusst zu seinen Chancen auf den Ballon d'Or. Der deutsche Rekordmeister spielt eine herausragende Saison und verhilft dem Verein zu Erfolgen.

Gleich zwei Spieler des deutschen Rekordmeisters werden als mögliche Gewinner gehandelt. Einer äußerte sich nun selbstbewusst zu seinen Chancen. Im Interview mit der französischen Zeitung L'Équipe erklärt Harry Kane (32) selbstsicher: Angesichts der Trophäen, die ich diese Saison gewonnen habe, und der Anzahl der Tore, die ich erzielt habe, wäre ich im Rennen.

Der Award wird dieses Jahr am 26. Oktober 2026 in London, Kanes Heimatstadt, verliehen. Das sieht der Engländer als ein gutes Omen an. Zuvor will der Three-Lions-Kapitän mit seinem Land bei der WM in Mexiko, Kanada und den USA für Furore sorgen.

Sollte England tatsächlich der Titelgewinn gelingen, hält Kane es für gut möglich, dass der Pokal an einen englischen Spieler gehen würde. Zum weiteren Favoritenkreis zählt Kane: Michael (Olise), die Champions-League-Finalisten und mich. Eigentlich sei er aber nicht der Typ Mensch, der behauptet, einen Ballon d'Or zu verdienen. Ich versuche, meine Leistungen auf dem Spielfeld für sich selbst sprechen zu lassen.

Kane spielte eine herausragende Saison. 61 Pflichtspieltore konnte der Knipser insgesamt erzielen. Über die Tormarke sagt er selbst, es sei eine ziemlich verrückte Gesamtsumme. Und wenn man die 60-Tore-Marke erreicht, befindet man sich in Bereichen von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Ihre Statistiken schienen mir unerreichbar.

Mit seinen Treffern verhalf Kane dem deutschen Rekordmeister zu einer erfolgreichen Saison. National konnte ohne Probleme das Double (Deutscher Meister, DFB-Pokalsieg) eingefahren werden, international scheiterte man knapp im Halbfinale der Champions League an dem späteren Sieger Paris Saint-Germain. Wie es bei Kane und den Bayern weitergeht, ist noch offen. Die Münchner würden gerne zeitnah mit ihrem Torgaranten verlängern





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