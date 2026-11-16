Harry Kane stellt historische Bestmarke und bricht Spaniens Siegesserie

Harry Kane trifft zum 1:0 im Nations-League-Spiel in Spanien und stellt eine uralte englische Bestmarke ein. Die Three Lions gewinnen 3:2 und beenden die 43 Spiele lange Unbesiegtheits-Serie von Weltmeister Spanien.

Harry Kane hat mit seinem Treffer im Nations-League-Kracher in Spanien eine historische Hürde genommen. Der englische Kapitän erzielte den 1:0-Endstand beim 3:2-Sieg und stellte damit eine seit 78 Jahren bestehende Bestmarke der englischen Nationalmannschaft ein. Mit diesem Erfolg beendet Kane gleichzeitig die beeindruckende Serie von Welt- und Europameister Spanien, die 43 ungeschlagene Partien dauerte.

Historische Serie und Ballon d'Or

Harry Kane traf beim 3:2-Sieg Englands in Spanien per Elfmeter zum 1:0. Dadurch absolvierte er in sieben Auswärtsspielen in Folge für die Three Lions ein Tor. Diese Serie war in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft zuvor nur Tom Finney gelungen, der sie zwischen September 1946 und Mai 1948 aufstellte. Für Harry Kane ist dies der nächste Meilenstein innerhalb weniger Tage. Vor dem 2:1 gegen Kroatien im Wembley-Stadion wurde der Bayern-Knipser nachträglich für seinen Gewinn des Ballon d'Or gefeiert. Dabei waren unter anderem Thronfolger Prinz William und Torwart-Legende Peter Shilton anwesend.

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Neuer Rekordnationalspieler

Im Nationalteam schreibt Harry Kane weitere Geschichte. Gegen Kroatien absolvierte er sein 126. Länderspiel und überholte damit den anwesenden Peter Shilton als englischen Rekord-Nationalspieler. Der 77-jährige Peter Shilton überreichte Harry Kane daraufhin ein England-Trikot mit dessen Namen und der Rückennummer 126. Harry Kane beschrieb dies als einen der größten Meilensteine seiner Karriere. Er ist zudem Rekord-Torjäger Englands mit 92 Toren. Die Fans ehrten Harry Kane zudem mit einer großen Choreografie bei der Feier zum Ballon-d'Or-Triumph.

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Gruppensieger und Viertelfinale

England zog nach dem Sieg in Madrid als Gruppenerster in die nächste Runde ein. Die Partie endete mit einem 3:2-Erfolg für die englische Auswahl. Damit ist Spanien die erste Niederlage nach 43 ungeschlagenen Spielen gelungen. Beide Teams stehen nun im Viertelfinale der Nations League. Der Sieg markiert einen Wendepunkt in der aktuellen Formkurve der spanischen Mannschaft. Harry Kane bestätigte mit seinem Torschuss die Überlegenheit der Three Lions auf der Iberischen Halbinsel. Der Bayern-Knipser führte sein Team mit seinen Leistungen erneut ins Rampenlicht.