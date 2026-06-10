Harry Kane über Christian Eriksens Herzstillstand: "Ich bin ruhiger, weil ich weiß, dass es ihm gut geht"

Der englische Stürmer Harry Kane hat sich über den Herzstillstand seines ehemaligen Teamkollegen Christian Eriksen geäußert. Eriksen war am Sonntag in einem Testspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine zusammengebrochen und musste nach dem Einsatz eines Defibrillators in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der englische Stürmer Harry Kane hat sich nach dem Herzstillstand seines ehemaligen Teamkollegen Christian Eriksen in einem Interview geäußert. Eriksen war am Sonntag in einem Testspiel der dänischen Nationalmannschaft gegen die Ukraine zusammengebrochen und musste nach dem Einsatz eines Defibrillators in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Vorfall erinnerte an Eriksens Herzstillstand im Jahr 2021, bei dem er in einem Spiel der dänischen Nationalmannschaft in einem Spiel gegen Finnland zusammengebrochen war und durch die Einsatz von einem Defibrillator gerettet werden konnte. Der Vorfall hatte weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt und Eriksen wurde von seinen Fans und Kollegen um sein Wohlergehen besorgt.

Kane, der gemeinsam mit Eriksen von 2013 bis 2020 für Tottenham Hotspur gespielt hatte, sagte in einem Interview, dass er sich nach dem Vorfall um Eriksen gesorgt hatte und sich freue, dass es ihm gut geht. Er sagte auch, dass er Eriksen geschrieben hatte, aber noch keine Antwort bekommen habe. Eriksen hat sich nach dem Vorfall entschieden, sich zurückzuziehen und Zeit mit seiner Familie zu verbringen, was Kane für wichtig hielt.

Der englische Stürmer wünschte Eriksen alles Gute und war sicher, dass er ihn bald wiedersehen werde. Der Vorfall hatte auch Auswirkungen auf das Testspiel, das nach dem Einsatz des Defibrillators abgebrochen wurde





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