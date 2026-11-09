Harry Kane verfehlt Fifpro World11 knapp

Harry Kane verpasst die Fifpro World11 um minimalen Vorsprung. Erling Haaland, Kylian Mbappé und Lionel Messi sind im Angriff vertreten.

Harry Kane fehlt überraschend in der am Montag, dem 19.806 Profis gewählten World11 der weltweiten Spielergewerkschaft Fifpro. Der 33-jährige englische Stürmer landete auf Platz fünf der Abstimmung für die Offensive, während sein Konkurrent Erling Haaland die vierte Position sicherte. Der Unterschied betrug lediglich 0,8 Prozentpunkte zwischen den beiden Top-Stürmern.

Stimmergebnisse und Platzierungen

Kane erhielt 27,6 Prozent der Stimmen von den aktiven Fußballern. Dieser Wert lag knapp hinter dem drittplatzierten Lionel Messi, der 29,5 Prozent der Wahlstimmen auf sich vereinigen konnte. Der Argentinier erreichte damit erstmals seit 2023 wieder die Ehre, in die prestigeträchtige Elf gewählt zu werden. Es handelt sich dabei um seine 18. Nominierung in der History dieser Auszeichnung.

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An der Spitze der Rangliste setzte sich Kylian Mbappé mit einem deutlichen Vorsprung durch. Der französische Star erntete 46 Prozent der Stimmen aller abstimmenden Profis. Auf dem zweiten Platz folgte Lamine Yamal mit 37,4 Prozent der Stimmen. Die Zusammensetzung der Offensive zeigt somit die klare Präferenz der Spieler für diese vier Namen.

Leistungsdaten und Vorleistungen

Obwohl Kane in der vergangenen Saison insgesamt 61 Tore für den deutschen Rekordmeister erzielte, reichte es nicht für den Sprung in die Top-4. Zusätzlich steuerte er zwölf Treffer für die Three Lions bei. Sechs dieser Tore gelangen ihm in der WM-Phase im Sommer dieses Jahres. Trotz dieser beeindruckenden Statistik unterlag er den direkten Konkurrenten in der internen Spielerumfrage.

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Die Differenz zur vierten Position war extrem gering. Mit 27,6 Prozent nur 0,8 Prozentpunkte entfernt von Haaland, entschied sich die Mehrheit der 19.806 abgestimmten Profis anders. Die Ergebnisse verdeutlichen, wie hoch die Erwartungen an die offensive Spitze gesetzt sind. Kane wurde erst Ende Oktober mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet, was die aktuelle Popularität und Anerkennung unterstreicht.

Vergleich mit anderen Auszeichnungen

Im Gegensatz zur Fifpro-Wahl wird der Ballon d'Or nicht von den Spielern bestimmt. Das Fachmagazin France Football und die Uefa vergeben diese prestigeträchtige Auszeichnung. Stimmberechtigt für die finale Entscheidung sind jeweils ein Journalist aus den Top-100-Nationen der Fifa-Weltrangliste. Der Weltverband vergibt zwar einen eigenen Preis an den Weltfußballer, doch unter den Profis gilt der Ballon d'Or als bedeutender.

Die aktuelle World11 listet für den Angriff Erling Haaland von Manchester City, Kylian Mbappé von Real Madrid, Lionel Messi von Inter Miami und Lamine Yamal von Barcelona. Im Mittelfeld wurden Barbra Banda vom Orlando Pride, Claudia Pina von Barcelona und Alessia Russo vom Arsenal gewählt. Diese Aufstellung spiegelt die aktuelle Stärke und die öffentliche Wahrnehmung wider, die von den aktiven Spielern in diesem Prozess festgehalten wurde.