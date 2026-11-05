Harry Kane verlängert bei FC Bayern München bis 2029

FC Bayern München und Harry Kane haben den Vertragsabschluss bis 2029 bekannt gegeben. Der Ballon-d'Or-Gewinner bleibt dem Klub erhalten, was ihn zum bestbezahlten Spieler Europas macht.

FC Bayern München und Harry Kane haben die Verlängerung des Arbeitsvertrags bis zum Jahr 2029 offiziell bestätigt. Die Bekanntgabe erfolgte am Donnerstagmorgen durch den deutschen Rekordmeister und beendet damit die anhaltenden Spekulationen über die Zukunft des Angreifers. Für viele Beobachter war diese Entscheidung keine Überraschung, da sich die Signale seit Wochen eindeutig in diese Richtung bewegten. Der Ballon-d'Or-Sieger bleibt somit seinem Klub erhalten und festigt seine Position im Zentrum des Münchner Erfolgsprojekts.

Details zur Vertragsstruktur und Laufzeit

Der neu unterzeichnete Vertrag bindet den 33-jährigen Stürmer an die Spielstätte in der Bavariastraße bis zum Sommer 2029. Bei Vertragsende wird Kane 36 Jahre alt sein, was eine weitere intensive Phase auf höchstem Niveau impliziert. Medienberichte deuten darauf hin, dass die finanzielle Ausgestaltung den englischen Kapitän zum bestbezahlten Spieler Europas macht. Diese Gehaltsstruktur spiegelt nach Einschätzung von Publikationen wie der Daily Mail seinen aktuellen Marktwert wider, insbesondere nach seiner jüngsten Auszeichnung zum weltbesten Spieler.

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Reaktionen aus England und Kontinentaleuropa

Aus der Heimat des Angreifers kamen sofort lobende Worte, während die internationale Presse die Nachricht breit rezipierte. ESPN betonte in seiner Berichterstattung nüchtern den faktischen Aspekt der Bindung an den Verein. Die Sun hob hervor, dass die Vertragsunterschrift nur wenige Tage nach dem Gewinn des Ballon d'Or erfolgte, was die zeitliche Nähe zu diesem persönlichen Höhepunkt unterstreicht. Marca fokussierte sich auf das Alter des Spielers und die langfristige Perspektive, während Mundo Deportivo die Beendigung der Transfergerüchte als zentrales Element der Meldung hervorhob.

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Fortsetzung der Ära unter Vincent Kompany

Harry Kane äußerte sich emotional zur bleibenden Verbindung zum FC Bayern München. Er betonte, dass er sich beim Verein wie zuhause fühle und die Fans sowie die Stadt München schätzt. Für den Stürmer ist es eine große Ehre, Teil dieses erfolgreichen Ensembles zu sein. Ein wesentlicher Faktor für seine Zufriedenheit ist das Coaching von Vincent Kompany, den Kane als fantastischen Trainer beschreibt. Die Zusammenarbeit in einem Team, das Kane als fantastisch bezeichnet, bildet die Grundlage für seine langfristige Entscheidung.

Marktpositionierung und sportliche Zukunft

L'Equipe würdigte den Schritt als logische Fortsetzung des Abenteuers in München nach dem ersten großen individuellen Titel. Die Entscheidung trägt dazu bei, die sportliche Stabilität im Kader zu gewährleisten und die Ambitionen des Vereins zu untermauern. Die Medienstimmen weltweit bestätigen, dass Kane nun nicht nur als Torschütze, sondern auch als wertvollste finanzielle Investition in Europa gilt. Diese Entwicklung festigt seine Rolle als Schlüsselfigur im Aufbauspiel und in der Offensive des deutschen Rekordmeisters für die kommenden Jahre.