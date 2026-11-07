Harry Kane verlängert bei FC Bayern München bis 2029

Harry Kane bleibt dem FC Bayern München treu. Der Weltfußballer hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert, wie Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen am Donnerstag bestätigte.

Der englische Fußball-Star Harry Kane bleibt dem FC Bayern München für die kommende Zukunft treu. Am Donnerstagmorgen gaben der Weltfußballer und der deutsche Rekordmeister die überraschende und für die Fans freudige Nachricht bekannt. Kane hat seinen laufenden Vertrag um mehrere Jahre bis zum Jahr 2029 verlängert. Damit ist klar, dass der 33-jährige Stürmer auch in den nächsten Spielzeiten die offensive Führung im Münchner Sturm übernehmen wird.

Kane zollt dem Verein und den Fans Tribut

Harry Kane äußerte sich direkt nach der Unterzeichnung der Verlängerung sehr positiv über seine neue Lebensphase in Deutschland. Er betonte explizit seine emotionale Bindung zu seiner neuen Heimat. Kane erklärte, er liebe den Verein, die Fans und die Stadt München zutiefst. Diese Worte unterstreichen, dass es sich nicht nur um eine geschäftliche Entscheidung handelt, sondern dass der Spieler sich in der bayerischen Landeshauptstadt vollständig integriert fühlt. Die Vertragsverlängerung findet genau einen Tag vor dem ersten Ligaspiel nach diesem Meilenstein statt.

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Vorstand erklärt Bedeutung der Weiterentwicklung

Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, war maßgeblich an den langwierigen Gesprächen beteiligt. Er hob die außergewöhnliche Leistung des englischen Nationalspielers seit dessen Verpflichtung im Jahr 2023 hervor. Dreesen betonte, dass Kane nicht nur durch seine Tore beeindrucke, sondern auch durch seinen starken Einfluss auf das Spielgeschehen. Zudem diene er als großes Vorbild innerhalb und außerhalb des Spielfeldes. Der Vorstandschef wies darauf hin, dass Kane sich kontinuierlich weiterentwickelt habe und diesen Prozess mit der Auszeichnung Balloon d'Or gekrönt habe.

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Gesellschaftsspiel gegen Mainz als nächste Herausforderung

Die Vertragsunterzeichnung fiel auf den Donnerstagmorgen, was einen strategischen Vorlauf zum ersten Spiel nach der Neuverpflichtung schafft. Am kommenden Samstag tritt Harry Kane mit seinen Mannschaftskollegen gegen den 1. FSV Mainz 05 an. Dies ist das erste Pflichtspiel, das der Stürker mit der neuen Vertragsbindung bestreitet. Mainz befindet sich in einer schwierigenphase und möchte nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Sportverein Elversberg nicht erneut unter die Räder kommen. Die Partie wird im Free-TV übertragen werden, was die mediale Aufmerksamkeit auf das Match erhöht.

Fokus liegt auf sportlicher Rückkehr ins Tor

Obwohl der Vertragsschwerpunkt im Vordergrund stand, richtet sich der sportliche Blick nun auf die aktuelle Form des Stürmers. Harry Kane blieb in den letzten beiden Spielen ohne eigenen Torerfolg. Gegen Borussia Dortmund endete das Duell mit einem 2:2-Unentschieden, und auch in der Champions League gegen Atlético Madrid siegte die Mannschaft mit 2:0, wobei Kane ohne Treffer blieb. Nun ist die Frage, ob er sich gegen Mainz mit einem Tor belohnen kann. Die expectation ist hoch, da er als einer der besten Torschützen der Welt gilt und seine Form in der Bundesliga meist stabil bleibt.