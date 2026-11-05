Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2029 verlängert. Der Ballon-d'Or-Gewinner sichert dem Klub Planungssicherheit und zeigt seine langfristige Bindung an den Verein in München.

Der FC Bayern München hat den langjährigen Spekulationen ein Ende gesetzt und eine entscheidende Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Der englische Nationalspieler Harry Kane hat seinen Vertrag mit dem Münchner Traditionsverein bis zum Ende der Saison 2029 festgeschrieben. Diese Entscheidung schließt die Phase der Unsicherheit ab, in der Fans und Medien über die Zukunft des Stürmers diskutiert hatten. Die Vertragsunterzeichnung unterstreicht die klare Absicht des Spielers, langfristig an der Säbener Straße zu bleiben und mit dem Verein weiter an der Spitze des europäischen Fußballs mitzuspielen.

Emotionale Bekenntnis und Vereinsbindung

Harry Kane äußerte sich in einer öffentlichen Stellungnahme mit großer Zuneigung zu seiner neuen Heimat und dem Verein. Er betonte ausdrücklich, dass er sich im FC Bayern wie zuhause fühlt und die Stadt München sowie die treuen Fans sehr schätzt. Der 33-jährige Angreifer hob die Qualität des gesamten Teams hervor und nannte den Trainer Vincent Kompany explizit als fantastischen Coach, der das Team maßgeblich beeinflusst. Für Kane ist es eine große Ehre, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein, und seine Familie befindet sich ebenfalls in einer hochzufriedenen Situation in Deutschland.

Also read FC Bayern München: Warum Harry Kane & Co. im Budget-Hotel in Madrid nächtigen

Planungssicherheit durch langfristigen Pakt

Max Eberl, der Sportvorstand des FC Bayern München, kommentierte die Vertragsverlängerung als entscheidenden Schritt für die strategische Ausrichtung des Klubs. Eberl verwies darauf, dass diese zentrale Verlängerung dem Verein essentielle Planungssicherheit bietet und ein starkes Signal an die gesamte Liga sendet. Er betonte, dass bei einem solchen Verein wie dem FC Bayern stets die größten möglichen Ziele verfolgt werden müssen. Spieler von Kanes Niveau und Bedeutung eröffnen einem Team einzigartige sportliche und strategische Möglichkeiten, die den Wettbewerb auf hohem Niveau prägen.

Advertisement

Kane als prägende Figur im Kader

Die Verwaltung des FC Bayern München betrachtet Harry Kane als eine der prägenden Figuren, die die zukünftige Richtung des Sportschiffs mitbestimmen wird. Eberl erklärte, dass man den Kader in den kommenden Jahren konsequent auf solche Schlüsselakteure ausrichten kann. Dies ermöglicht es dem Club, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und den ambitionierten Ansatz zu verfolgen, weitere Titel mit dem aktuellen Aufgebot zu gewinnen. Kane selbst sagte, er möchte mit diesem großartigen Verein noch viele Trophäen gewinnen und freue sich auf die kommende Zeit. Die gemeinsame Zukunft wird als sehr positiv und erfolgreich eingestuft.

Medienpräsentation und offizielle Details

Die offizielle Präsentation der Vertragsverlängerung findet am kommenden Donnerstag um 12:30 Uhr an der Säbener Straße statt. Die Pressekonferenz wird den frischgebackenen Ballon-d'Or-Gewinner in den Mittelpunkt stellen, der dort seine Entscheidung öffentlich erläutern wird. Diese Veranstaltung bietet den Medien und Fans die Gelegenheit, direkte Statements von Kane und der Vereinsführung zu erhalten. Die Struktur des Events ist darauf ausgelegt, die Bedeutung dieses Ereignisses für die historische Entwicklung des FC Bayern München klar herauszustellen.