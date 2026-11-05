Harry Kane verlängert Vertrag beim FC Bayern bis 2029

Der Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane bindet sich mit einem neuen Dreijahresvertrag bis 2029 an den FC Bayern München und wird zum bestbezahlten Fußballer Europas.

Der englische Nationalmannschaftskapitän Harry Kane hat seine Zukunft in Deutschland gesichert und einen neuen Dreijahresvertrag beim FC Bayern München unterzeichnet. Die Vertragsverlängerung bindet den 33-jährigen Stürmer bis Juni 2029 an den deutschen Rekordmeister. Mit diesem Schritt beendet der frisch gebackene Ballon-d'Or-Gewanner jegliche Spekulationen über eine Rückkehr in die Premier League, wo er einst seine Karriere startete.

Kane wird bestbezahlter Spieler Europas

Laut Berichten ist Harry Kane durch diesen neuen Kontrakt nun der bestbezahlte Fußballer auf dem europäischen Kontinent. Der Wechsel erfolgt nur wenige Tage nach seiner Auszeichnung als bester Spieler der Welt, bei der er sich gegen Konkurrenten wie Kylian Mbappé und Lamine Yamal durchsetzte. Diese prestigeträchtige Ehrung würdigt seine herausragende Leistung in der vergangenen Saison, in der er insgesamt 73 Tore für Verein und Nationalmannschaft erzielte. Besonders hervorzuheben sind dabei die 61 Treffer, die er allein für den FC Bayern in der Bundesliga und anderen Wettbewerben beisteuerte.

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Ende von Hoffnungen auf Premier-League-Rückkehr

Für die englische Presse und viele Fans stellt die Verlängerung ein jähes Ende dar. Da Kane sich nun für weitere drei Jahre an den FC Bayern München gebunden hat, besteht keine Chance mehr darauf, dass er vorzeitig in die Premier League zurückkehrt. Dies bedeutet auch, dass er nicht mehr auf die Jagd nach dem Torrekord von Alan Shearer gehen kann. Shearer hält bis heute den Rekord für die meisten Tore in der Geschichte der englischen Liga, ein Ziel, das einige Beobachter im Hinterkopf hatten, falls Kane seinen Weg nach England fortsetzen würde.

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Statistik und Titelgewinne seit dem Transfer

Seinem Wechsel vom Tottenham Hotspur im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro steht eine beeindruckende Statistik gegenüber. In 161 Pflichtspielen für die Bayern erzielte Harry Kane 156 Tore und entwickelte sich zur ersten Adresse im Angriff. Während seiner Zeit in München gewann er zwei Bundesliga-Meisterschaften, einen DFB-Pokal sowie zwei deutsche Supercups. Diese Erfolge zeigen die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Spieler und der Vereinsführung, die trotz des nahenden Vertragsendes entschlossen war, die Partnerschaft zu erneuern.

Laufzeit bis zum 36. Lebensjahr

Der neue Vertrag läuft offiziell bis zum Jahr 2029. Zu diesem Zeitpunkt wird Harry Kane 36 Jahre alt sein, geboren im Juli 1993 in Leytonstone. Dass er kurz vor dem Ablauf der letzten sechs Monate seines bisherigen Vertrages stand, sorgte für Unsicherheit, doch beide Seiten einigten sich auf eine langfristige Bindung. Damit bleibt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft dem FC Bayern München weiterhin erhalten, während er international weiterhin als Top-Torjäger auftritt.