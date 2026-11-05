Harry Kane verlängert Vertrag beim FC Bayern bis 2029

Offiziell: Harry Kane bleibt dem FC Bayern noch mehrere Jahre treu. Die Vertragsverlängerung bis 2029 unterstreicht die Verbundenheit des Stürmers mit dem Verein und Trainer Vincent Kompany.

Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern München offiziell bis zum Jahr 2029 verlängert. Der dreißigjährige englische Stürmer bekräftigt damit seine langfristige Bindung an den deutschen Rekordmeister. Die Unterschrift unter das neue Abkommen markiert das Ende monatelanger Verhandlungen und sichert die offensive Spitze des Clubs für die kommenden Spielzeiten.

Offizielle Verlängerung bis 2029

Die Vertragsverlängerung von Harry Kane gilt seit heute als amtlich bestätigt. Damit bleibt der Angreifer dem Münchner Verein mindestens bis zur Saison 2028/29 treu. Diese Entscheidung schließt eine Phase der Unsicherheit ab, die durch die anhaltenden Gespräche zwischen Spielvertretung und Vereinsmanagement entstanden war. Die Vertragsunterzeichnung rundet die erfolgreiche Zusammenarbeit seit dem Sommer 2023 ab.

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Kane zeigte sich nach der Bekanntgabe sichtlich überzeugt von der weiteren Perspektive. Er betonte in einer öffentlichen Erklärung, dass er sich beim FC Bayern München wirklich zu Hause fühle. Seine Worte spiegeln eine tiefe emotionale Verbundenheit wider, die über eine reine Arbeitsbeziehung hinausgeht. Der Spieler nannte den Verein, die Anhängerschaft und die Stadt München als zentrale Faktoren für seine Zufriedenheit.

Emotionale Bekenntnisse des Stürmers

Der Engländer erklärte ausdrücklich, dass er den Verein und seine Fans liebt. Besonders hob er die Qualität des gesamten Kaders hervor, den er als fantastisch beschreibt. Eine weitere entscheidende Säule in seiner Begründung ist Trainer Vincent Kompany. Kane bezeichnet ihn als einen hervorragenden Coach, der zur positiven Entwicklung im Team beiträgt. Diese klare Unterstützung für die sportliche Leitung signalisiert Einheit im Lager.

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Neben der sportlichen Ebene spielt auch das Privatleben eine große Rolle für die Entscheidung. Kane gab an, dass seine gesamte Familie in München sehr glücklich ist. Diese persönliche Zufriedenheit war ein wichtiger Baustein, um den Verbleib in Deutschland voranzutreiben. Er freute sich auf die gemeinsame Zukunft und drückte den Wunsch aus, mit dem großartigen Verein in Zukunft noch viele Trophäen zu gewinnen.

Verhandlungsverlauf und Zeitplan

Bereits zu Beginn der Gespräche herrschte Einigkeit über das Ziel einer Verlängerung. Die ersten Gespräche mit dem FC Bayern München fanden bereits im März statt. Damals, am Ende der vergangenen Saison, wurden die ersten Schritte unternommen. Die Gespräche wurden jedoch strategisch vertagt, um optimale Bedingungen zu schaffen. Man entschied sich, den Fokus auf die laufenden Turniere zu richten.

Die Wiederaufnahme der Verhandlungen erfolgte im Mai. Dieser Zeitpunkt wurde bewusst gewählt, um Störungen durch internationale Wettbewerbe zu vermeiden. Zuvor stand die Weltmeisterschaft in Mexiko, den USA und Kanada im Sommer an. Harry Kane nutzte die Zeit nach diesem großen Turnier für einen Urlaub. Erst nach seiner Rückkehr aus den Ferien wurden die Gespräche auf hohem Niveau fortgeführt.

Statistische Bilanz und Titelgewinne

Seit seinem Wechsel vom Premier-League-Klub Tottenham zum deutschen Rekordmeister im Sommer 2023 hat Harry Kane eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Er absolvierte für die Münchner bislang 161 Spiele. In dieser Zeit erzielte der Stürmer erstaunliche 156 Tore. Diese hohe Torquote unterstreicht seine Effektivität vor dem gegnerischen Tor und seinen direkten Einfluss auf den Spielausgang.

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Neben den persönlichen Toren leistete er auch 41 Torvorlagen für seine Mitspieler. Diese Zahlen belegen seine Rolle als zentraler offensive Akteur. Mit dem Team gewann er in der kurzen Zeit bereits mehrere wichtige Titel. Dazu zählen zwei deutsche Meistertitel in den Spielzeiten 2024/25 und 2025/26. Der FC Bayern München konnte sich damit in der Liga stabilisieren.

Weitere Erfolge und Auszeichnungen

Neben der Meisterschaft zierten Harry Kane und seine Mannschaft weitere Pokale. Der FC Bayern München gewann zweimal den Deutschen Supercup. Diese Titelgewinne fanden in den Spielzeiten 2025/26 und 2026/27 statt. Zusätzlich sicherte sich das Team den DFB-Pokal in der Saison 2025/26. Diese Erfolge belegen die Dominanz des Teams auf nationaler Ebene.

Auf individueller Ebene feierte Kane zwei Goldene Schuhe der Bundesliga. Dies gelang ihm in der Saison 2023/24 sowie erneut in der Saison 2025/26. Dabei erzielte er in beiden Jahren exakt 36 Treffer. Diese Konstanz in der Torejagd ist für die deutsche Liga von herausragender Bedeutung. Zudem krönte die vergangene Woche seine Saison mit dem Gewinn des Ballon d'Or.