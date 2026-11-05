Der FC Bayern München und Harry Kane einigen sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2029. Kane bleibt also dem Rekordmeister bis mindestens 2029 treu.

Der FC Bayern München und Harry Kane haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2029 geeinigt. Der deutsche Rekordmeister gab diese Entwicklung offiziell bekannt, woraufhin der englische Stürmer seine Treue zum Verein betonte. Kane zeigte sich stolz, Teil des Kaders zu bleiben, und lobte die Atmosphäre in München sowie die Qualität des Teams.

Vertragsdetails und Vertragsverlängerung

Die Vertragslaufzeit endet am 30. Juni 2029, was Kane dem FC Bayern München für mehrere weitere Jahre bindet. Der Angreifer erklärte in einer offiziellen Mitteilung, dass er sich im Klub wie zu Hause fühle. Er erwähnte explizit seine Liebe zum Verein, den Anhängern und der Stadt München. Seine Familie sei hier ebenfalls sehr glücklich, weshalb er unbedingt bleiben wollte. Mit dem neuen Pakt will der Torjäger mit dem großen Verein weitere Titelgewinne feiern.

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Transferhistorie und sportliche Entwicklung

Kane kam im Jahr 2023 vom englischen Klub Tottenham Hotspur für rund 100 Millionen Euro nach München. Seitdem triumphierte er zweimal mit der Mannschaft um die Deutsche Meisterschaft und sicherte sich im laufenden Jahr den DFB-Pokal. In 161 Pflichtspielen erzielte der Angreifer bisher 156 Tore. Die Münchner wollten den Spieler lange über das Vertragsende hinaus halten. Spekulationen zufolge war eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro im alten Vertrag enthalten, die jedoch verstreichen gelassen wurde. Es gab jedoch keine Hinweise auf eine Nutzung dieser Klausel.

Anerkennung durch Vereinsführung

Ehrenpräsident Uli Hoeneß lobte den Stürmer als besten Transfer der Vereinsgeschichte. Hoeneß betonte, dass Kane nicht nur als Torjäger, sondern auch als Persönlichkeit ein Vorbild ist. Diese Worte fielen zum Start der Vorbereitung am Tegernsee. Präsident Herbert Hainer fügte hinzu, dass aus dem großen Transfer ein besonderes Stück Geschichte geworden ist. Kane habe jedes im Fußball gegebene Versprechen eingelöst und sich den Platz in den Herzen der Fans gesichert.

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Erfolge und individuelle Auszeichnungen

In seiner Münchner Zeit gewann Kane in jeder Saison die Torjägerkanone der Bundesliga. Zudem wurde er im Jahr 2026 zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. 2024 und 2026 sicherte er sich den Goldenen Schuh als erfolgreichster Stürmer Europas. Auf internationaler Ebene führte er die englische Nationalmannschaft im Sommer zum dritten Platz. Diese一系列 von Erfolgen unterstreichen seine herausragende Rolle im Team.

Zukunftspläne und sportliche Perspektiven

Der FC Bayern München signalisierte lange, dass man den Angreifer unbedingt halten wollte. Die Verlängerung bestätigt diese Pläne und gibt dem Team Stabilität für die kommenden Jahre. Kane äußerte Freude auf die Zukunft und den Wunsch, weitere Trophäen zu gewinnen. Die Zusammenarbeit mit Coach und Team wird fortgesetzt. Der Stürmer bleibt ein zentraler Faktor für die sportlichen Ambitionen des Klubs in der Bundesliga und im europäischen Wettbewerb.