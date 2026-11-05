Harry Kane verlängert Vertrag beim FC Bayern München bis 2029

Der FC Bayern München hat die Vertragsverlängerung von Harry Kane bestätigt. Der Stürmer bleibt dem Verein bis 2029 erhalten und sichert Planungssicherheit.

Der FC Bayern München hat offiziell bekanntgegeben, dass der englische Nationalspieler Harry Kane seinen laufenden Kontrakt mit dem Rekordmeister verlängert hat. Diese Entscheidung markiert einen wichtigen Meilenstein in der aktuellen Ära des Vereins, da sie sowohl sportliche als auch finanzielle Stabilität für die kommenden Jahre garantiert. Die Führungsebene des Clubs würdigte die Leistung des Angreifers einstimmig und betonte dessen zentrale Rolle im Kader.

Kane fühlt sich in München zu Hause

Harry Kane drückte seine tiefe Verbundenheit zum Verein aus und erklärte, dass er sich beim FC Bayern wie zu Hause fühle. Er lobte insbesondere die Fans, die Stadt München sowie das fantastische Team und den Trainerstab. Als stolzes Mitglied dieses historischen Klubs sieht er seine Integration als abgeschlossen an und betont die außergewöhnliche Qualität des Umfelds, das ihm ermöglicht hat, sich weiterzuentwickeln.

Also read Harry Kane: Mats Hummels kritisiert fehlenden Torinstinkt in München

Vereinsführung lobt historische Bedeutung

FC Bayern-Präsident Herbert Hainer bezeichnete die Unterzeichnung als besonderen Moment für den Verein und verglich die Entwicklung des Spielers mit einem einzigartigen Stück Geschichte. Der ehemalige Adidas-Chef betonte, dass Kane jedes Versprechen eingelöst habe, das im Fußball existiert. Er habe sich durch konstante Exzellenz einen Platz in den Herzen der Anhänger als eine der größten Persönlichkeiten des Sports gesichert. Vorstandsmitglied Jan-Christian Dreesen nannte die Nachricht großartig und wies darauf hin, dass Kanes Karriere noch lange nicht zu Ende sei. Er hob die außerordentlichen Leistungen bei Toren, Spielbeeinflussung und Vorbildfunktion hervor, die durch die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or gekrönt wurden.

Sportdirektoren sichern Planungssicherheit

Max Eberl, der für die strategische Ausrichtung zuständige Vorstand, erklärte, dass diese zentrale Vertragsverlängerung essentielle Planungssicherheit bietet. Sie sende ein klares Signal, dass beim FC Bayern die höchsten Ziele erreichbar sind. Sportdirektor Christoph Freund beschrieb Kane als Teamplayer und Führungspersönlichkeit, die als bester Stürmer der Welt im Gesamtpaket gilt. Alle Mitarbeiter profitierten täglich von seinen Qualitäten als Spieler und Mensch. Kane hat auf dem Feld bereits 156 Tore in 161 Pflichtspielen erzielt und in München seine ersten Mannschaftstitel gewonnen, darunter zwei Deutsche Meisterschaften.

Advertisement

Finanzielle Details und Laufzeit des Vertrags

Laut Berichten von The Athletic wird Harry Kane nach der Unterschrift zum am Grundgehalt bestbezahlten Fußballer Europas aufsteigen, wobei andere Spieler durch Boni theoretisch mehr verdienen könnten. Die AZ meldet, dass der Engländer künftig mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen wird. Der Vertrag läuft ohne Option für die Saison 2029/2030, was bedeutet, dass Kane bei Vertragsende fast 36 Jahre alt sein wird. Die Bayern sind dem Star in Gehaltsfragen und IP-Rechten entgegengekommen, um die Einigung zu ermöglichen.

Zukunftsaussichten und Legendenstatus

Bereits in den vorangegangenen Wochen hatten sowohl Verein als auch Spielerseite optimistische Signale gesendet, bevor nun die finale Bestätigung erfolgte. Mit dieser Verlängerung ist die öffentliche Debatte über Kanes Zukunft beendet und er kann sich vollständig auf seinen weiteren Weg zum Legendenstatus konzentrieren. Der FC Bayern zeigt damit eine starke Reaktion auf internationale Entwicklungen und sichert sich die Kontinuität eines seiner wichtigsten Akteure für die nahe Zukunft.