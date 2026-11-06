Harry Kane verlängert Vertrag beim FC Bayern München bis 2029

FC Bayern München sichert sich Harry Kane mit einer Vertragsverlängerung. Der Stürmer erhält lukrative Konditionen und bleibt bis 2029 in München.

Der FC Bayern München hat seine offensive Zukunft festgeschrieben und die Vertragsverlängerung mit Starstürmer Harry Kane offiziell bekanntgegeben. Der englische Nationalspieler, der im Sommer vom FC Tottenham Hotspur an die Säbener Straße wechselte, bindet sich dauerhaft an den Rekordmeister. Diese entscheidende Maßnahme schafft Planungssicherheit für die Münchner Vereinsführung und unterstreicht das Vertrauen in die aktuelle Sportentwicklung.

Kane zollt München große Anerkennung und Liebe

Harry Kane betont in seiner offiziellen Stellungnahme die tiefe Verbundenheit mit der bayerischen Landeshauptstadt. Er erklärt, dass er sich im Trainingslager und in der Stadt wie zuhause fühlt und den Verein sowie die treuen Anhänger sehr liebt. Als zentralen Grund für seine Entscheidung führt Kane die exzellente Zusammensetzung des Kaders und die qualifizierte Arbeit des Trainerstabs an. Der 30-jährige Angreifer äußert seinen Stolz darüber, Teil dieser historischen Institution zu sein und trägt weiterhin zur Erfolgsgeschichte bei.

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Die Vereinsführung reagiert mit großem Lob auf die Unterzeichnung. Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern, bezeichnet den Schritt als besonderen Moment für die Klubhistorie. Der ehemalige Sportvorstand betont, dass aus einem zunächst großen Transfer ein außergewöhnlicher Teil der Vereinsgeschichte geworden ist. Er ist der Überzeugung, dass Kane jede Erwartung erfüllt und sich bereits einen Platz in den Herzen der Fans als eine der prägendsten Persönlichkeiten des modernen Sports erobert hat.

Jan-Christian Dreesen, weiterer Vorstand im Klub, sieht die Geschichte des Engländers als noch nicht zu Ende geschrieben an. Dreesen hebt hervor, dass Kane durch seine Trefferquote, seinen taktischen Einfluss und seine Vorbildfunktion auf und neben dem Platz Außergewöhnliches geleistet hat. Er konstatiert, dass der Angreifer längst "dahoam" ist und sich kontinuierlich weiterentwickelt hat, was durch die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or gekrönt wurde.

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Max Eberl und Christoph Freund loben die Stabilität

Max Eberl, der die strategische Ausrichtung im Sportbereich mitverantwortet, erklärt, dass diese zentrale Vertragsverlängerung ein klares Signal sendet. Für ihn demonstriert der Schritt, dass beim FC Bayern weiterhin die absoluten Top-Ziele verfolgt werden können. Die gesicherte Kadersituation erlaubt es der Management-Ebene, sich voll auf die sportliche Weiterentwicklung zu konzentrieren, ohne ständige Unsicherheit befürchten zu müssen.

Christoph Freund, der Sportdirektor, umschreibt Kane als die ultimative Führungspersönlichkeit und den besten Stürmer der Welt im Gesamtpaket. Er unterstreicht, dass das gesamte Umfeld täglich von Kanes Qualität als Spieler und als Mensch profitiert. Seine Rolle als Teamplayer wird dabei besonders hervorgehoben, da er nicht nur selbst torgefährlich ist, sondern auch die Spielweise der Mannschaft maßgeblich trägt und verbessert.

Finanzielle Details und historische Bilanz des Stürmers

Laut Berichten der "AZ" wird Harry Kane ab sofort mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Die Vertragslaufzeit endet im Jahr 2029, eine Option für die Spielzeit 2029/2030 ist nicht enthalten. Im Austausch gegen die langfristige Bindung sind den Bayern entgegengekommen, insbesondere bei den Gehaltsstrukturen und den Verwertungsrechten an Kanes Image. Dieser Deal gilt als der finanziell lukrativste Vertrag in der langen Geschichte des FC Bayern München. Bereits in den ersten drei Jahren in München hat sich gezeigt, dass Kane jeder investierte Cent wert war. Der Stürmer hat in 161 Pflichtspielen insgesamt 156 Tore erzielt und damit eine beeindruckende Quote vorgelegt. In München gewann er seine ersten nationalen Trophäen, darunter zwei Deutsche Meisterschaften. Die Finanzstrategie des Klubs wird als sehr ambitioniert beschrieben, wobei der Vorstandsvorsitzende betonte, die vereinbarten Zahlen seien angemessen und im Verhältnis zum geleisteten Mehrwert stehend.