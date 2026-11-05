Harry Kane verlängert Vertrag bis 2029 mit dem FC Bayern München

FC Bayern München sichert sich Harry Kane bis 2029. Der Weltfußballer verlängert seinen Vertrag mit Erfolgsprämien für Titel und persönliche Auszeichnungen.

Der FC Bayern München und Harry Kane haben eine lange spekulatierte Vertragsverlängerung offiziell bekanntgegeben. Der 33-jährige Stürmer bleibt dem Verein aus München bis mindestens zum Jahr 2029 treu. Diese Entscheidung beendet mehrere Monate voller Gerüchte über die Zukunft des englischen Nationalspielers.

Kane bekundet tiefe Verbundenheit und Stolz

Harry Kane äußerte sich nach der Bekanntgabe emotional über seine Zukunft in Deutschland. Er betonte seine Liebe zum Verein, zu den Fans und zur Stadt München. Für Kane ist das Team unter Trainer Vincent Kompany von großer Bedeutung. Er bezeichnete den Coach als fantastisch und erwähnte, dass seine gesamte Familie sehr glücklich in München sei.

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Der Angreifer zeigte sich stolz auf die gemeinsame Geschichte. Er möchte mit dem FC Bayern in Zukunft weiterhin zahlreiche Titel gewinnen. Seine Freude über den Verbleib am Platz ist deutlich spürbar. Kane sieht die Zukunft des Vereins als äußerst vielversprechend an.

Management betont Planungssicherheit und Signalwirkung

Max Eberl, der Sportvorstand des FC Bayern München, hob die strategische Bedeutung dieser Verlängerung hervor. Der 53-Jährige verwies darauf, dass dies dem Verein essentielle Planungssicherheit gebe. Es sende ein klares Signal, dass beim FC Bayern die größten möglichen Ziele erreicht werden können.

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Eberl betonte, dass Spieler wie Harry Kane einem Team einzigartige Möglichkeiten bieten. Der Sportvorstand freut sich, dass Kane weiterhin eine prägende Figur im Kader sein wird. Die Ausrichtung des Teams für die Zukunft lässt sich nun besser planen.

Auch Jan-Christian Dreesen, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, zeigte sich sehr zufrieden. Der 59-Jährige nannte die Nachricht großartig für den Verein, die Fans und die gesamte Bundesliga. Er verwies auf die außergewöhnlichen Leistungen Kanes seit der Verpflichtung im Jahr 2023. Tore, Einfluss auf das Spiel und Vorbildfunktion hätten bereits beeindruckt.

Vereinshistorie und Ballon-d'Or-Auszeichnung

Dreesen betonte, dass Kane sich längst zum Bayern-Fan entwickelt habe. Die ständige Weiterentwicklung des Spielers wurde mit der Ballon-d'Or-Auszeichnung gekrönt. Der Vorstandsvorsitzende bezeichnete die Vertragsverlängerung als Bekenntnis zum FC Bayern München.

Es handele sich um eine Geschichte, die noch lange nicht zu Ende erzählt sei. Dreesen hatte sowohl bei der Verpflichtung als auch bei der Verlängerung eine führende Rolle in den Verhandlungen. Am vergangenen Samstag präsentierte Kane die Ballon-d'Or-Trophäe beim Heimspiel gegen den BVB.

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Finanzielle Details und Verlauf der Verhandlungen

Bereits Anfang der Woche wurden erste Details über die Vertragsklauseln bekannt. Der neue Vertrag ist erfolgsabhängig strukturiert. Sonderprämien für die Torjägerkanone in der Bundesliga und der Champions League sind festgeschrieben.

Auch der Gewinn des Goldenen Schuhs soll eine finanzielle Prämie auslösen. Zusätzlich ist eine Klausel für den Ballon d'Or über eine Million Euro vorgesehen. Erste Gespräche zur Verlängerung begannen bereits im März. Die Verhandlungen vertagten sich nach der Weltmeisterschaft und Kanes Sommerurlaub.

Sowohl der FC Bayern als auch Harry Kane waren sich von Beginn an über die Verlängerung einig. Die Gespräche wurden im Mai der vergangenen Saison fortgesetzt. Heute um 12.30 Uhr wird Kane auf einer Pressekonferenz an der Säbener Straße über seine Entscheidung sprechen.