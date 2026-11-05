Harry Kane verlängert Vertrag bis 2029 mit Fokus auf Deutschlernen

Harry Kane hat seinen Vertrag bei den Bayern bis 2029 verlängert. Der Kapitän der Three Lions sprach auf der Pressekonferenz mit Max Eberl über seine Deutschkenntnisse und seine Ziele.

Harry Kane hat seinen Vertrag bei den FC Bayern bis zum Jahr 2029 verlängert. Der englische Top-Stürmer präsentierte die vorzeitige Vertragsverlängerung kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe am Donnerstagmorgen gemeinsam mit Sportvorstand Max Eberl und Vorstandsvorsitzendem Jan Christian Dreesen. Die Pressekonferenz diente nicht nur der Vertragsunterzeichnung, sondern auch der Klärung persönlicher Themen, die den 33-Jährigen seit seiner Ankunft in München begleiten.

Vertragsverlängerung bis 2029 bekanntgegeben

Die FC Bayern verkündeten am Donnerstagmorgen die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Mit dieser Entscheidung sichern sich die deutschen Rekordmeister die Dienste des Stürmers für mindestens weitere drei Jahre. Harry Kane bestärkt damit seine langfristige Bindung an den Verein in München und signalisiert seine Absicht, auch über 2029 hinaus für die Bayern auf dem Platz zu stehen.

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Die formelle Präsentation erfolgte wenige Stunden nach der Nachricht über eine Pressekonferenz, auf der die drei Führungspersonen gemeinsam auftraten. Die Unterschrift unter den neuen Vertrag markiert einen großen Schritt für beide Seiten. Sie festigt die Position Kanes als zentraler Offensivspieler und gibt dem Verein Planungssicherheit für die kommende Ära.

Hürde bei den Deutschkenntnissen erkannt

Eine besondere Frage der Presse richtete sich direkt an Harry Kane auf seine Deutschkenntnisse. Der 33-Jährige reagierte mit einer kurzen Innehaltung, da er mit diesem Thema bereits gerechnet hatte. Er gestand ein, dass er das Gesprächsangebot erwartet hat, aber die Antwort nicht vollständig zufriedenstellend sein würde. Die Herausforderung der Sprache bleibt aktuell ein relevantes Thema im Zusammenhang mit seiner Integration.

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Kane räumte offen ein, dass seine Ziele für die kommenden Jahre deutlich gesteckt sind. Er hoffe, in den nächsten drei Jahren mehr Fortschritte zu machen als in den ersten drei Jahren seines Aufenthalts. Dazu habe er bereits intensive Gespräche mit seinem Sprachlehrer geführt, um die Lernintensität zu erhöhen. Aktuell arbeite er besonders an seinem Selbstbewusstsein, um einfacher und freier sprechen zu können.

Obwohl er Deutsch etwas besser verstehe als früher, befindet er sich weiterhin im Lernprozess. Seit 2023 ist Kane bereits in München tätig, doch Interviews und Pressekonferenzen führte er bislang weiterhin auf Englisch. Trotz der fortschreitenden Zeit bleibt die aktive Sprachproduktion eine Hürde, die er mit der neuen Vertragslaufzeit angehen möchte. Das Tempo des Lernens empfindet er als langsam, aber stetig.

Ziel: Interviews auf Deutsch durchführen

Der englische Stürmer hat sich ein klares Ziel für die nächsten Monate gesetzt. Ihm geht es darum, den Schritt zu wagen, einfach zu sprechen und Fehler zu machen. Ihn kümmern die Reaktionen anderer dabei weniger, da er den Fokus auf den Prozess und nicht auf die Perfektion legt. Er möchte keine zu großen Sorgen über die Reaktionen anderer Menschen machen.

Kane äußerte die Hoffnung, dass bald ein Zeitpunkt kommen wird, an dem er wenigstens ein oder zwei Interviews auf Deutsch geben kann. Er ist sich bewusst, dass die Fans im Stadion und alle Mitarbeiter im Verein dies sehr schätzen würden. Das Erlernen der Sprache dient somit nicht nur der privaten Integration, sondern auch der direkten Kommunikation mit der Fangemeinschaft und dem Club-Alltag.

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Zukunft und sportliche Ambitionen

Mit der Verlängerung seines Vertrags bis 2029 erhält Harry Kane mehr Zeit für zwei wichtige Vorhaben. Zum einen möchte er seinen ersehnten Champions-League-Titel mit den FC Bayern holen. Zum anderen plant er, seine Deutschkenntnisse weiter zu verbessern. Beide Ziele sind nicht isoliert voneinander zu betrachten, sondern ergänzen sich in seiner langfristigen Perspektive.

Die Vertragsverlängerung zeigt, dass sowohl die sportliche Leistung als auch die persönliche Entwicklung des Spielers im Vordergrund stehen. Die Strukturen um Max Eberl und Jan Christian Dreesen unterstützen Kane dabei auf beiden Ebenen. Die nächsten drei Jahre werden entscheidend sein, um beide Ziele erfolgreich umzusetzen und die Integration in das deutsche Umfeld weiter voranzutreiben.