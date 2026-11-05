Harry Kane verlängert vorzeitig bei FC Bayern München bis 2027

Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig verlängert. Der Torjäger bleibt dem Rekordmeister bis zum Sommer 2027 erhalten und sichert die Zukunft des Teams.

Harry Kane hat dem FC Bayern München sein Ja-Wort gegeben und den Vertrag vorzeitig verlängert. Der englische Stürmer unterzeichnete am Mittwoch auf dem Trainingsgelände in München ein neues Abkommen, das ihn bis zum Sommer 2027 an die Säbener Straße bindet. Mit dieser Entscheidung sichert sich der Rekordmeister die Dienste eines der gefragtesten Angreifer der Weltliga für die kommenden Jahre.

Kane feiert Vertragsunterzeichnung mit Vorstand

Die Pressekonferenz zur Verlängerung fand um 12:30 Uhr statt und wurde von Harry Kane gemeinsam mit Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen und Sportvorstand Max Eberl gestaltet. Kane betonte nach der Unterschrift, dass er sich in München sehr wohl fühle und die Stadt als schönen Ort zum Leben empfinde. Er hob zudem die Nähe zu den Wäldern hervor, was für ihn und seine Familie ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidungsfindung war.

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Präsident lobt Kane als größte Persönlichkeit

FC-Präsident Herbert Hainer würdigte den neuen Langzeitvertrag mit hohen Worten. Er bezeichnete Harry Kane als eine der größten Persönlichkeiten des Sports unserer Zeit. Auch Sportdirektor Christoph Freund sah im Engländer das beste Gesamtpaket unter den weltweit verfügbaren Stürmern. Diese Einschätzung stützt die historische Leistung des 33-Jährigen, der in 161 Spielen für den Klub 156 Tore erzielte.

Finanzielle Aspekte und Wert des Spielers

Jan-Christian Dreesen erklärte, dass der Verein finanziell "nach der Decke" strecken musste, um den besten Spieler der Welt zu halten. Dennoch sei jeder Cent investiert gewesen, da sich Kane als unverzichtbar erwiesen habe. In den drei bisherigen Jahren habe sich gezeigt, wie wichtig Kane für die Mannschaft ist. Angesichts der internationalen Konkurrenz müsse der FC Bayern wirtschaftlich stark auftreten, aber auch vernünftig haushalten.

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Ballon-d'Or-Effekt und internationale Sichtbarkeit

Dreesen sprach zudem über den positiven Einfluss des Ballon-d'Or-Titels auf den Verein. Der rund um die Krönung verbreitete Content komme gut an und strahle auf alle Beteiligten ab. Dies öffne Türen für potenzielle internationale Partner und Sponsoren. Kane selbst gab zu, dass sein Deutsch langsam besser werde, obwohl er sich weiter bemühe. Dreesen merkte an, dass es Engländern oft schwer falle, Deutsch zu lernen, weil viele Menschen froh sind, Englisch sprechen zu können.

Zukunftspläne und Fokus auf Titelgewinn

Kane erklärte, dass er ursprünglich im Sommer einen Fokus auf die Weltmeisterschaft legen wollte, bevor Gespräche begannen. Ihm sei schnell klar gewesen, dass er länger als bis 2027 bleiben wolle. Es gebe für ihn und seine Familie keinen besseren Ort als München. Er betonte, dass keine Druckausübung seitens des Vereins erfolgt sei und alles für ihn passe. Wichtig sei ihm die Entwicklung des gesamten Teams und die Aussicht, große Titel gewinnen zu können.