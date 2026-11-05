Harry Kane verlängert vorzeitig beim FC Bayern München

Harry Kane hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig verlängert. Der Stürmer bleibt dem Verein treu und festigt damit die Spitze des deutschen Fußballs.

Harry Kane hat dem FC Bayern München erneut sein Ja-Wort gegeben und vorzeitig beim Rekordmeister verlängert. Der 33-jährige englische Angreifer unterzeichnete den neuen Vertrag auf dem Trainingsgelände der Münchner. Anschließend sprach er auf einer Pressekonferenz über seine Entscheidung und seine Zukunft im deutschen Fußballsport.

Unglaubliche Statistik und Titelgewinne

Kane hat in seiner Zeit an der Säbener Straße eine beeindruckende Bilanz vorgelegt. In 161 Spielen für den Rekordmeister erzielte er unfassbare 156 Tore. Diese Quote unterstreicht seine Klasse als Torschütze auf höchstem Niveau. In seinen ersten drei Saisons in München wurde er jeweils Torschützenkönig der Bundesliga.

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Neben den persönlichen Auszeichnungen holte Kane mit dem Verein wichtige Trophäen. Er gewann zwei Meisterschaften und einen Pokal mit der Mannschaft. Die Konstanz seiner Leistung über die Jahre hinweg macht ihn zu einem wertvollen Asset für den FC Bayern München.

Lob von Präsident und Sportdirektor

Die Führungsebene des FC Bayern München zeigt sich begeistert von der Verlängerung. Präsident Herbert Hainer bezeichnete Kane als eine der größten Persönlichkeiten des Sports unserer Zeit. Seine Worte betonen die herausragende Bedeutung des Engländers für den Verein.

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Sportvorstand Max Eberl sprach von einer zentralen Vertragsverlängerung für den Klub. Auch Sportdirektor Christoph Freund hat klare Worte für den Stürmer. Er sieht in Kane den besten Stürmer der Welt im Gesamtpaket. Diese Einschätzung unterstreicht die hohe Wertschätzung seitens der Verantwortlichen.

Motivation und Familie spielen eine Rolle

Kane selbst gab bei der Pressekonferenz Einblicke in seine Beweggründe. Der Wechsel nach Deutschland war für ihn und seine Familie eine große Herausforderung. Dennoch imponierte es ihm enorm, wie gut sie in München aufgenommen wurden.

Durch die gute Integration fühlt er sich nirgendwo besser als in München. Dies ist ein wichtiger Faktor für die vorzeitige Vertragsunterzeichnung. Der Verein hat es geschafft, ein Umfeld zu schaffen, das sowohl sportlich als auch privat überzeugt.

Zukunftssicherung durch Top-Spieler

Vorstand Jan-Christian Dreesen sieht in der Verlängerung ein starkes Signal. Es zeige, dass der FC Bayern die besten Spieler der Welt an sich binden kann. Dies festigt die Position des Vereins in der deutschen und europäischen Liga.

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Die Pressekonferenz am Trainingsgelände fand um 12:30 Uhr statt. Neben Harry Kane waren die Vorstandsmitglieder anwesend, um die Bedeutung dieses Schrittes zu unterstreichen. Die Verlängerung sichert dem Team auch in der kommenden Zeit offensive Stärke.