Harry Kane musste sich nach einem Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk operieren lassen. Die Verletzung, erlitten im Spiel gegen den 1. FC Köln, lässt ihn voraussichtlich drei bis vier Monate pausieren.

Der 33-jährige englische Nationalspieler Harry Kane fällt dem FC Bayern München für einen längeren Zeitraum aus. Die Diagnose eines Syndesmosebandriss es im linken Sprunggelenk ist die Folge eines harten Duells im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln. Eine Operation in der darauffolgenden Nacht verlief erfolgreich, doch die Rückkehr wird Zeit in Anspruch nehmen.

Detaillierter Ablauf der schweren Verletzung

Die dramatische Szene spielte sich bereits in der 15. Minute des Spiels ab. Der FC-Verteidiger Schmied rutschte Harry Kane von hinten ins Sprunggelenk. Bei diesem Kontakt traf er zunächst den Ball, der Zweikampf hatte jedoch unmittelbare Folgen für den Torjäger. Kane versuchte kurzzeitig weiterzuspielen, musste jedoch nur fünf Minuten später verletzt vom Platz getragen werden.

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Unmittelbar nach dem Abpfiff erklärte Sportvorstand Max Eberl die Diagnose in der Mixed-Zone. Er bestätigte einen Syndesmosebandriss und verwies auf die vergleichbare Ausfallzeit von Isi Saibari. Zunächst wurde diskutiert, ob eine Operation notwendig sei, die Entscheidung fiel jedoch zugunsten des chirurgischen Eingriffs.

Medizinische Einschätzung und Prognose

Laut Informationen des Mediums BILD droht dem Ballon-d'Or-Gewinner eine Pause von drei bis vier Monaten. Diese Zeitspanne ist für eine Syndesmose-Verletzung charakteristisch, da das Gewebe im oberen Knöchelbereich sehr lange zur Heilung benötigt. Der Starstürmer wird nun sein individuelles Rehaprogramm starten.

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Die Schwere der Blessur unterstreicht, wie wichtig Kane für die Offensive der Münchner ist. Sein Fehlen wird sich insbesondere in den kommenden Wochen auf die Spielplanung auswirken müssen. Die medizinische Abteilung des Vereins hat die Behandlung initiiert und setzt auf den erfolgreichen operativen Eingriff.

Reaktionen der Vereinsführung

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern stand die Verletzung des Superstars direkt zur Debatte. Präsident Herbert Hainer richtete bereits in seiner Eröffnungsrede Worte der Ermutigung an den Engländer. Er bestätigte, dass Harry Kane in der Nacht erfolgreich operiert wurde und wünschte ihm eine starke Genesung.

Herbert Hainer sprach dabei auch den ebenfalls verletzten Michael Olise an. Der Vorstandsvorsitzende versicherte, dass es für Olise gut ausschaut und dieser schnell wieder auf dem Platz sein wird. Er betonte demgegenüber, dass Harry Kane mit der Gewissheit zurückkehren wird, noch stärker zu sein.

Finanzielle und sportliche Konsequenzen

Die Ausfallzeit von bis zu vier Monaten hat weitreichende Auswirkungen auf den weiteren Saisonverlauf des FC Bayern München. Die Mannschaft muss sich ohne ihren Kapitän und Haupttormacher neu aufstellen. Sportvorstand Max Eberl hatte die Situation vor der Operation als kritisch eingestuft.

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Die Entscheidung für die Operation in der gleichen Nacht zeigt die Dringlichkeit des Falls. Eine konservative Therapie wäre riskant gewesen. Jetzt liegt der Fokus auf der Rehabilitation. Der Verein erwartet die Rückkehr des 33-Jährigen frühestens nach Ende der beschriebenen Pause.