Harry Kane fällt bei Bayern München bis zu vier Monate aus. Michael Olise verpasst mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Partie. Details zu den Verletzungen.

Der FC Bayern München erleidet einen schweren Schlag im Kampf um die Bundesligaspitze, als Weltfußballer Harry Kane und sein Offensivpartner Michael Olise im Heimspiel gegen den 1. FC Köln aufgrund schwerwiegender Verletzungen ausgewechselt werden mussten. Diese beiden Ausfälle schwächen das Team von Trainer Vincent Kompany erheblich für die kommenden wichtigen Spiele der Meisterschaft.

Syndesmosebandriss erfordert Operation

Harry Kane erlitt in der 20. Minute einen Riss des Syndesmosebandes am rechten Bein, was eine sofortige Operation und eine lange Ausfallzeit zur Folge hat. Der Engländer konnte nach der Behandlung am Spielfeldrand zunächst nicht weitermachen und wurde durch Noah Codjo-Evora ersetzt, da auf der Bank nur Talent Tim Binder als weitere Option verfügbar war. Laut Vereinsinformation am Samstagvormittag erfolgte die erfolgreiche Operation noch in der Nacht des Spiels, wobei der 33-Jährige nun sein Rehaprogramm startet.

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Olise trifft Fußprellung und Krücken

Michael Olise blieb die Halbzeit auf dem Platz, verließ die Allianz Arena jedoch später auf Krücken und wird wahrscheinlich ebenfalls ausfallen. Der Franzose wurde kurz vor der Pause von einem Schussversuch von Tom Krauß am linken Bein getroffen, woraufhin Trainer Vincent Kompany ihn durch Tim Binder substituierte, der damit sein Bundesliga-Debüt feierte. Der FC Bayern diagnostiziert eine Fußprellung für den Linksfuß, wobei Kompany dies vorerst als Vorsichtsmaßnahme einstuft und Hoffnungen auf eine Rückkehr am Montag äußerte.

VAR-Entscheidung löst Diskussion aus

Die Verletzungssituation von Harry Kane bleibt sportlich umstritten, da der Unparteiische die Aktion des Spielers von Köln nicht als Foulspiel wertete und der VAR nicht eingriff. Dies hätte sonst einen Strafstoß zur Folge gehabt, was die Stimmung im Stadion zusätzlich belastete und Fragen zur Schiedsrichterleistung aufwarf. Für Kane bedeutete diese Interaktion den vorzeitigen Ausstieg aus dem Spiel, da er nach kurzer Behandlungspause keine Schmerzen lindern konnte.

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Konsequenzen für die Saisonplanung

Die prognostizierte Ausfallzeit von bis zu drei oder sogar vier Monaten für Harry Kane zwingt den FC Bayern zu einer Neukonzeption der Offensivstruktur. Mit Noah Codjo-Evora und Tim Binder stehen nur zwei verfügbare Spieler zur Verfügung, was den Druck auf die restliche Mannschaft erhöht. Diese Situation verschärft die Position von München im Titelrennen und erfordert eine schnelle Anpassung der taktischen Spielweise.

Vorsicht bei Olise und Rückblick

Obwohl Vincent Kompany optimistisch bleibt, bleibt unklar, wie lange Michael Olise konkret fehlt und ob er das nächste Match verpasst. Die Diagnose einer Fußprellung lässt eine rasche Genesung hoffen, doch die Unsicherheit bleibt bestehen. Der 1. FC Köln nutzte die Ausfälle aus, um das Spiel bis zur Halbzeit zu kontrollieren, doch der FC Bayern muss nun mit reduzierten Mitteln punkten.