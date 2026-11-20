Harry Kane verletzte sich im Spiel gegen den 1. FC Köln nach 20 Minuten. Die lange Bayern-Verletztenliste wird durch einen Achillesfersenriss von Kane weiter verlängert.

Harry Kane erlitt während des Spiels gegen den 1. FC Köln eine schmerzhafte Verletzung, die ihn bereits nach 20 Minuten vom Feld holte. Der 33-jährige Kapitän der FC Bayern München musste nach einem Zweikampf mit Joël Schmied Beschwerden am linken Bein melden. Diese unerwartete Situation lässt die Anhänger des Traditionsvereins nun um die Verfügbarkeit ihres Top-Torjägers für die kommenden Partien zittern.

Unfallherd Fünfmeterraum

Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Fünfmeterraums. Harry Kane scheiterte bei seinem Abschlussversuch und brach anschließend unter Schmerzen zusammen. Der gegnerische Spieler Joël Schmied, 28 Jahre alt, rutschte dem Münchner Stürmer von hinten ins Sprunggelenk. Der Schiedsrichter entschied zunächst, dass Schmied den Ball sauber berührte, bevor er den Bayern-Star traf.

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Im ersten Moment versuchte Kane noch, das Spiel fortzusetzen. Doch die Anzeichen für eine ernsthafte Schädigung zeichneten sich schnell ab. Der Ballon-d'Or-Gewinner hielt sich die schmerzende Stelle am linken Unterschenkel, wodurch seine Bewegungsunfähigkeit bestätigt wurde. Der medizinische Notstand erforderte eine sofortige substitution des Spielers.

Ersetzung durch Tom Bischof

Für den verletzten Star kam Tom Bischof in die Partie. Die Schwere der Verletzung von Harry Kane bleibt vorerst unklar. Es ist noch nicht absehbar, ob dem Torjäger eine längere Spielpause droht oder ob er kurzfristig wieder einsatzbereit sein wird. Die medizinische Betreuung vor Ort hatte das Ziel, das Ausmaß der Schädigung schnellstmöglich zu bestimmen.

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Die Entscheidung der Trainerstab, Kane auszusuchen, basierte auf den sichtbaren Schmerzsignalen. Dies unterbrach die offensive Struktur des FC Bayern München drastisch. Der Ausfall des Kapitänswortführers beeinflusste die Taktik der restlichen Spielminuten maßgeblich.

Verlängerte Verletztenliste

Der Ausfall von Harry Kane trifft die FC Bayern München zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Die Liste der verletzten Kadermitglieder ist ohnehin schon lang und belastet den Kader stark. Weitere namhafte Spieler sind aktuell nicht verfügbar, was den Druck auf die verbliebenen Akteure erhöht.

Luis Díaz leidet unter einem Bündelriss, der ihn vom Kader ausschließt. Manuel Neuer steht mit einem Sehnenteilriss auf der Ersatzbank. Ismael Saibari muss mit einem Syndesmoseriss pausieren. Auch Serge Gnabry ist wegen einer Oberschenkelverletzung nicht einsatzfähig. Alphonso Davies fehlt aufgrund eines Faserrisses auf der Tribüne.

Taktische Konsequenzen

Jetzt erwischt es also auch noch Kane. Die FC Bayern München waren gezwungen, die restliche Partie ohne klassischen Stürmer zu bestreiten. Dies zwang die Verantwortlichen zu einer taktischen Neuordnung im Angriff. Die Abwehrarbeit der verbleibenden Mittelfeld- und Verteidigungsspieler musste verstärkt werden.

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Die Situation um die Verletzungen von Harry Kane bleibt akut. Alle Augen richten sich nun auf die weiteren medizinischen Diagnosen. Ob der Kapitän kurzfristig oder erst in vielen Wochen wieder für das Team auflaufen kann, ist die entscheidende Frage für die Zukunft des Vereins in der Liga.