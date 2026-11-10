Harry Kane verpasst Fifpro World 11 trotz Ballon d'Or und 61 Toren

Trotz Ballon-d'Or-Gewinn und 61 Toren: Bayern-Superstar Harry Kane bleibt in der Fifpro World 11 außen vor. Hier die Details zur Abstimmung.

Der englische Stürmer Harry Kane bleibt in der diesjährigen " World 11" der Spielergewerkschaft Fifpro unberücksichtigt, obwohl er kürzlich den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewann. Die Veröffentlichung der Elf erfolgte am Montag, kurz nach der Rückrunde der Bundesligasaison. In der vergangenen Saison präsentierte sich der 33-Jährige vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund Ende Oktober stolz mit seiner Trophäe. Dennoch fand der Torschützenkönig keinen Platz im Kollektiv, für das sich 19.806 Profis ausgesprochen hatten.

Stürmerposition und Wahlergebnis

Die Ergebnisse der Wahl verdeutlichen knapp, wie nah die Verpassung an einem Platz in der Welt-Elf war. Harry Kane landete bei der Abstimmung für die Stürmer auf dem fünften Platz. Er erzielte 27,6 Prozent der Stimmen, was nur 0,8 Prozentpunkte unterhalb der notwendigen Marke lag, um Viertplatzierten Erling Haaland zu überholen. Der norwegische Star des englischen Rekordmeisters Manchester City sicherte sich damit den begehrten Platz im Angriff.

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Die vier anderen Nominierungen für die Angriffspositionen gingen an weitere internationale Größen des Fußballs. Kylian Mbappé erhielt mit 46 Prozent die meisten Stimmen unter den Angreifern. Ihm folgte Lamine Yamal mit 37,4 Prozent. Lionel Messi schloss die Gruppe mit 29,5 Prozent der Wählerstimmen ab. Der 39-jährige Argentinier gehört damit wieder zum Kreis der besten Spieler, was seine lange Dominanz in dieser Statistik unterstreicht.

Leistungsdaten und historische Einordnung

Dass der Stürmer des deutschen Double-Siegers Bayern München nicht dabei ist, stellt eine Überraschung dar. In der vergangenen Saison war er der beste Torschütze Europas und gewann dafür den Goldenen Schuh. Für den deutschen Rekordmeister erzielte er 61 Tore in allen Wettbewerben. Dazu kommen zwölf Treffer für die Three Lions, wobei sechs davon bei der WM im Sommer fielen.

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In den vergangenen Jahren war der Ballon-d'Or-Gewinner stets Teil der Welt-Elf. Diese Kontinuität bricht nun mit der aktuellen Auswahl. Die meisten Stimmen bekamen Mbappé und Yamal, was auf ihre aktuelle Form und Popularität unter den Kolleg*innen hindeutet. Lionel Messi schaffte es erstmals seit 2023 wieder in die Auswahl. Es handelt sich um seine insgesamt 18. Nominierung in dieser Rangliste.

Unterschiede bei Preisverleihungen

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vergabe des Ballon d'Or nicht durch die Spieler selbst erfolgt. Die prestigeträchtige Auszeichnung wird vom Fachmagazin "France Football" und der Uefa verliehen. Stimmberechtigt für die finale Entscheidung war jeweils ein Journalist aus den Top-100-Nationen der Fifa-Weltrangliste. Dies steht im Gegensatz zur Fifpro-Wahl, bei der ausschließlich Profis abstimmen.

Der Weltverband vergibt zwar einen eigenen Preis an Weltfußballer und Weltfußballerin. Doch gerade unter Profis gilt der Ballon d'Or als bedeutender. Die Diskrepanz zwischen den beiden Auszeichnungen zeigt, wie unterschiedlich die Perspektiven auf die besten Spieler der Welt sein können. Während Journalisten andere Kriterien anlegen, spiegelt die Fifpro-Wahl die direkte Resonanz der Konkurrenten wider.

Weitere Nominierungen in der World 11

Neben den männlichen Akteuren wurde auch die weibliche Version der World 11 betrachtet. Lucy Bronze vom Chelsea FC aus England gehört zur defensiven Reihe. Sie teilt sich diese Position mit Alex Greenwood von Manchester City, die ebenfalls für England aufläuft.

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Weitere Nominierungen im Verteidigungsbereich stammen von Mapi Leon vom FC Barcelona und der London City Lionesses aus Spanien. Irene Paredes vom FC Barcelona aus Spanien komplettiert das defense-ensemble. Diese Namen unterstreichen die internationale Zusammensetzung der ausgezeichneten Spielerinnen. Die vollständige Aufstellung zeigt die globale Breite des professionellen Fußballs auf höchstem Niveau.