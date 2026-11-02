Harry Kane erwartet einen neuen Vertrag mit dem FC Bayern München in den kommenden Tagen. Nach der Ballon-d'Or-Verleihung und intensiven Gespräche steht die Unterschrift kurz bevor.

Harry Kane hat am Montagabend im Estadio Metropolitano in Madrid eine präzise Zeitspanne für die Unterschrift unter seine Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern München genannt. Der Superstar bestätigte, dass nach guten Gesprächen am Wochenende und am selben Abend eine Einigung in den nächsten Tagen erwartet wird. Er betonte, dass er trotz seiner Aussage, stets nah an einer Einigung zu sein, dieses Mal tatsächlich kurz vor dem Abschluss steht.

Kane erwartet Unterschrift in den nächsten Tagen

Harry Kane, der am selben Tag den Ballon d'Or gewann und dessen aktueller Vertrag bis zum Saisonende läuft, äußerte sich detailliert zum Stand der Verhandlungen. Auf eine Frage nach dem Zeitraum für die finale Einigung antwortete er: "Ich würde sagen, eher Tage!" Der Bayern-Stürmer verwies auf erfolgreiche Gespräche am Wochenende und am Tag der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel, das am Dienstag um 21 Uhr auf Amazon Prime Video ausgestrahlt wird. Er räumte ein, dass er wiederholt verkündet habe, kurz davor zu stehen, dass die aktuelle Phase jedoch wirklich nahe an der Unterbringung liege.

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Juristische Feinheiten klären noch ausstehende Details

Obwohl die großen Punkte bereits geklärt sind und beide Seiten mit dem Ergebnis zufrieden sind, existieren noch kleinere Unstimmigkeiten in den Vertragstexten. Harry Kane erklärte, dass Details in jedem Arbeitspapier noch ausgearbeitet werden müssen, und verwies auf die Rolle der Anwälte. Diese müssten die Feinheiten heute noch finalisieren. Der Fußballer betonte, dass die Gespräche am Montag gut verlaufen seien und er hoffe, dass die Angelegenheit in den kommenden Tagen unter Dach und Fach gebracht werde. Dies ist die erste schriftliche Bestätigung seinerseits nach den ersten Gesprächen Ende Mai der vergangenen Saison.

Vorstand Dreesen bestätigt Fortschritt der Vertragsverhandlungen

Vorab hatte Jan-Christian Dreesen, der Vorstandschef des FC Bayern München, am Mittwoch die Position des Vereins klar dargelegt. Der 59-jährige Manager sagte, dass man sich in der Detailarbeit befinde und dies einige Tage dauern würde. Dies sei normal, da die Juristen noch einmal die Feinheiten austauschen müssten. Dreesen bestätigte, dass die wichtigsten Themen bereits vor der Ballon-d'Or-Verleihung besprochen und ausgehandelt worden seien. Die Gespräche zwischen den Anwälten von Harry Kane und dem Rekordmeister hatten am Montagabend kurz vor dem wichtigen Spiel gegen Atlético Madrid stattgefunden.

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Laufzeit und Optionen waren zentrale Verhandlungspunkte

Die längere Pause in den Verhandlungen ergab sich, da beide Seiten vereinbart hatten, den Prozess nach der Weltmeisterschaft und nach dem Sommerurlaub fortzusetzen. Seit der Wiederaufnahme der Gespräche konzentrierten sich die Diskussionen vor allem auf die Vertragslaufzeit. Kernfrage war, ob der Vertrag um zwei oder um drei Jahre verlängert werden soll. Ein weiterer strittiger Punkt war, ob der neue Arbeitsvertrag mit einer Verlängerungsoption ausgestattet wird oder ohne diese zusätzliche Klausel.

Harry Kane bleibt vorerst der beste Spieler in Deutschland

Trotz möglicher Angebote aus anderen Ländern spielt der momentane Inhaber des Ballon d'Or höchstwahrscheinlich auch in den kommenden Jahren in Deutschland. Die erfreulichen Nachrichten aus den Verhandlungen bedeuten einen großen Gewinn für die Anhänger des FC Bayern München und die Bundesliga insgesamt. Dass Harry Kane seine Karriere beim deutschen Rekordmeister fortsetzt, sichert die sportliche und kommerzielle Stärke der Liga. Die offizielle Ankündigung des Abschlusses wird erwartet, sobald die rechtlichen Feinheiten finalisiert sind.