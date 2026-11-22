Harry Kane wurde erfolgreich in der BG Unfallklinik Murnau operiert. Der England-Kapitän fällt drei bis vier Monate aus. Details zur Behandlung und den Betroffenen.

Harry Kane wurde am Freitag noch im Anschluss an das Bundesliga-Heimspiel gegen Köln, das mit 1:1 endete, operiert. Der Ballon-d'Or-Gewinner und England-Kapitän stellte sich am Samstag via Instagram seinen Fans vor. Auf einem Foto aus dem Krankenhaus lächelte er und zeigte beide Daumen hoch. Der deutsche Rekordmeister gab in einer offiziellen Mitteilung keinen Standort der Operation preis. Nach Informationen von BILD fand der Eingriff in der BG Unfallklinik Murnau statt.

Spezialist Dr. Johannes Gabel führt OP durch

Die Operation führte der Sprunggelenks-Spezialist Dr. Johannes Gabel durch. Er ist in der Unfallklinik am Staffelsee leitender Arzt für Sprunggelenks- und Fußchirurgie. Die Klinik liegt rund 70 Kilometer südlich von München. Gabel genießt bei den Ärzten des FC Bayern hohes Ansehen. Besonders Team-Doktor Dr. Jochen Hahne schätzt die Expertise des Chirurgen. Hahne ist auch der Arzt der deutschen Nationalelf. Die Bayern setzen bei Unterschenkelverletzungen auf diesen Spezialisten vom Staffelsee.

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Vergangene Fälle: Musiala, Neuer und Saibari

Die Unfallklinik Murnau hat bereits eine lange Geschichte mit wichtigen Behandlungen für die Münchner. Jamal Musiala wurde dort behandelt, nachdem er sich im Juli 2025 bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch zugezogen hatte. Zudem litt er unter Verletzungen des linken Sprunggelenks. Manuel Neuer verdankt den Ärzten um Gabel die Fortsetzung seiner Laufbahn. Der Kapitän erlitt im Dezember 2022 bei einem Ski-Unfall komplexe Brüche des Schien- und Wadenbeins. Ismael Saibari lag vor drei Wochen ebenfalls dort. Der 50-Mio.-Neuzugang hatte einen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk.

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Dr. Gabels Expertise rettet Karrieren

Dr. Johannes Gabel absolvierte von 2007 bis 2013 seine Weiterbildung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Diese Ausbildung erfolgte in der Unfallklinik Murnau sowie im Klinikum Garmisch-Partenkirchen. Lucas Hernández vertraute 2019 ebenfalls auf die Murnauer Fußspezialisten. Der damalige Abwehrstar erlitt einen Innenbandriss im rechten Sprunggelenk. Er ist heute bei PSG aktiv. Jetzt reparierte Top-Doc Gabel die Syndesmose von Kane und Saibari. Die Syndesmose ist eine Bandstruktur, die Schien- und Wadenbein verbindet.

Ausfallzeiten für Kane und Saibari

Beide Offensivstars fallen nach den vorliegenden Informationen drei bis vier Monate aus. Dies bedeutet ein schwerer Rückschlag für den Kader. Die Behandlung in Murnau hat sich bereits bewährt. Die Experten dort wissen, wie sie Spieler schnell und sicher wieder auf das Feld zurückbringen. Die Bayern setzen weiterhin auf bewährte Strukturen. Dr. Gabel wird als fester Bestandteil im medizinischen Stab gesehen. Seine Arbeit an den Bändern ist entscheidend für die Genesung. Die nächsten Monate werden zeigen, wie sich die Spieler erholen.