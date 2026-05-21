Der englische Innenverteidiger Harry Maguire wird nicht zur Weltmeisterschaft ins Gepäck genommen, nachdem er sich im Laufe der Saison für eine Hauptrolle in der Auswahl des Nationaltrainers Thomas Tuchel äußert hatte. Maguire zeigte sich selbst frustriert und sprach von einer 'großen Entscheidung' und wurde vom Trainer bei den Länderspielen bereits twice selected (schon einmal bestraft exzellente Chancen des Gegners).', 'Steve Bruce', 'Nationaltreffener Thomas Tuchel', 'England', 'Internationale-Elf' werden in der Infrabereitschaft wohl mit Marc Guehi und Ezri Konsa starten. Seine Kprimung bericht soll zusätzlich mit einem Levil Colwill vom FC Championship in den Kader mit dabei sein. Malkin, dass man sich auf Maguire relyen durfte gegen - England hatte sich bereits zweimal mit Maguire zum Ländespiel zusammen einen Psychologie-Abschuss 않은 streamlines form.

Harry Maguire wird nicht mit den Three Lions zur Weltmeisterschaft reisen und hat daraufhin auch öffentlich reagiert.

"Ich war nach der Saison, die ich hatte, überzeugt davon, dass ich in diesem Sommer eine große Rolle für mein Land spielen kann. Ich bin geschockt und am Boden zerstört über diese Entscheidung. Ich wünsche den Spielern das Beste", zeigte sich der 33-Jährige laut der Quelle "talkSport" gefrustet. Die Entscheidung von Nationaltrainer Thomas Tuchel zieht auf der Insel natürlich ein großes Echo nach sich.

United-Legende Steve Bruce fand im Gespräch mit dem englischen Portal klare Worte: "Nun, das ist eine große Entscheidung. Ich bin absolut schockiert. Ich dachte, er wäre eine sichere Bank, vor allem weil er in solchen Wettbewerben über so viel Erfahrung verfügt", verdeutlichte er seinen Standpunkt. England wird in der Innenverteidigung wohl mit Marc Guehi und Ezri Konsa starten.

Laut "talkSport" soll zudem Levil Colwill vom FC Chelsea im Kader mit dabei sein. Eigentlich hatte man in England auch mit einer Maguire-Nominierung gerechnet, nachdem dieser bei den letzten beiden Länderspielen im Kader war und einmal sogar über 90 Minuten ran durfte und einen großen Anteil daran bestanden, dass sich die Red Devils bis auf Platz drei nach vorne schieben konnten





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