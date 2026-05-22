Harry Maguire reagiert auf Nicht-Nominierung für die englische Fußballnationalmannschaft

Der englische Fußball-Star Harry Maguire hat nach seiner Nicht-Nominierung für die englische Fußballnationalmannschaft auf X seinen Frust geäußert. Der Innenverteidiger von Manchester United, der mit seiner Mannschaft in der vergangenen Saison eine starke Leistung gezeigt hatte, war zuversichtlich, dass er nach der Saison eine tragende Rolle für sein Land spielen könnte.

Der englische Fußball -Star Harry Maguire hat nach seiner Nicht-Nominierung für die englische Fußball nationalmannschaft auf X seinen Frust geäußert. Der Innenverteidiger von Manchester United, der mit seiner Mannschaft in der vergangenen Saison eine starke Leistung gezeigt hatte, war zuversichtlich, dass er nach der Saison eine tragende Rolle für sein Land spielen könnte.

Die Nicht-Nominierung durch Trainer Thomas Tuchel hat ihn schockiert und zutiefst getroffen. Maguire hat es über die Jahre immer geliebt, dieses Trikot zu tragen und sein Land zu repräsentieren. Die Nicht-Nominierung kommt in der Tat etwas überraschend, da Maguire eine große Rolle im Turnaround von Manchester United spielte. Unter Neu-Trainer Michael Carrick fing sich der 1,94 m große Hüne.

Auch Tuchel nominierte ihn im März erstmals seit längerer Zeit wieder für die Three Lions. Jetzt die Enttäuschung für Maguire. Damit wird Maguire nicht an der englischen Mission Weltmeisterschaft teilhaben. Die Briten wollen ihren ersten Titel seit 60 Jahren anvisieren.

Damals gewann England mit 1:0 über Deutschland im legendären Spiel in Wembley. Seither kam man nicht über den vierten Platz hinaus. Das Tuchel-Team startet am 17. Juni direkt mit einem Kracher gegen Kroatien ins Turnier.

Am 23. Juni trifft die Auswahl auf Ghana, am 27. Juni dann auf Panama





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