Harry Maguire: "Schlimmeres in meinem Leben gesehen" nach WM-Aus

Harry Maguire hat nach seiner WM-Auswahl zum Entsetzen bekannt gegeben, dass er wohl keine weitere Chance auf die Nationalmannschaft bekommt. Der Innenverteidiger war überzeugt, dass er nach der Saison eine wichtige Rolle für sein Land spielen könnte. Maguire absolvierte in dieser Saison 22 Spiele für Manchester United und kämpfte sich zuletzt in die Nationalmannschaft zurück. Doch nun sieht es so aus, als ob er wohl erst einmal keine weitere Chance bekommt.

Ich war überzeugt davon, dass ich nach der Saison, die ich gespielt habe, in diesem Sommer eine wichtige Rolle für mein Land hätte spielen können.

Das schrieb HMutter Zoe Maguire auf der Social-Plattform X: "Absolut angewidert.

" Bruder Joe ergänzte: "Das ist womöglich die schlimmste Entscheidung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mir fehlen die Worte.

" Harry Maguire absolvierte in dieser Saison 22 Spiele für Manchester United. Wegen Oberschenkelproblemen fehlte er im Winter, kehrte danach aber stärker zurück. Bevor er ausfiel, stand er in der Premier League 25/26 nur in einem Spiel für die volle Spielzeit auf dem Platz. Danach dagegen schaffte er es elfmal.

Auch in die Nationalmannschaft kämpfte er sich zuletzt zurück. Doch jetzt kriegt er wohl erst einmal keine weitere Chance. Im März sprach Tuchel zu Maguire und erklärte: "Er verfügt über eine Stärke, die in einem Turnier, im K.o. -Fußball, bei der Verteidigung einer Führung und beim Aufholen eines Spiels mit Flanken, langen Einwürfen und Standardsituationen von enormer Bedeutung sein kann.

" Und: "Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet hatte (gegen Uruguay). Solide, solide Leistung eines Innenverteidigers. Das ist sein Markenzeichen. Sehr gut am Ball, sehr ruhig, kopfballstark und eine Waffe bei Standardsituationen.

" Er sagte allerdings auch damals, dass er dem Verteidiger keine WM-Garantie geben könne. Maguire jetzt: "Die Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst getroffen. Es gab über all die Jahre nichts, was ich mehr geliebt habe, als dieses Trikot überzustreifen und mein Land zu vertreten. Ich wünsche den Spielern für diesen Sommer alles Gute.





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