Harry Maguire über die Entscheidung von Thomas Tuchel: Ein ziemlich unangenehmes Gespräch

Der englische Nationalspieler Harry Maguire äußerte sich über die Entscheidung von Trainer Thomas Tuchel, ihn nicht für die Weltmeisterschaft nominiert zu haben. Maguire war über die Entscheidung überrascht und äußerte sich öffentlich über die Art und Weise, wie Tuchel ihn informierte.

Der englische Nationalspieler Harry Maguire äußerte sich über die Entscheidung von Trainer Thomas Tuchel , ihn nicht für die Weltmeisterschaft nominiert zu haben. Maguire, der für Manchester United spielt, war über die Entscheidung überrascht und äußerte sich öffentlich über die Art und Weise, wie Tuchel ihn informierte.

Er sagte, dass Tuchel ihm per FaceTime angerufen habe und ihm erklärt habe, dass er nicht für die Weltmeisterschaft nominiert sei. Maguire fühlte sich durch die Entscheidung enttäuscht und sagte, dass er sich bemüht habe, wieder in die Mannschaft von Manchester United zu gelangen. Er glaubt jedoch weiterhin an eine Zukunft in der englischen Nationalmannschaft und denkt nicht ans Ende seiner Karriere. Maguire war nicht der einzige Spieler, der von Tuchel überrascht wurde.

Auch Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Cole Palmer wurden nicht für die Weltmeisterschaft nominiert





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