Harry-Potter-Bau-Set: Dementoren-Angriff im Miniatur-Wald für unter 23 Euro

Amazon bietet derzeit ein Harry-Potter-Lego-Set mit einer Schlüsselszene aus dem dritten Film stark reduziert an. Das Diorama mit Patronus-Hirsch und Minifiguren eignet sich für Kinder und Sammler.

Mit einem aktuellen Angebot von Amazon könnt ihr eine ikonische Szene aus Harry Potter und der Gefangene von Askaban als detailliertes Bau-Set nach Hause holen.

Für 22,45 Euro, statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro, erhaltet ihr ein 25-prozentiges Rabattangebot. Das Set umfasst 244 Teile, mit denen ihr die düstere Waldkulisse mit flexiblen Aststrukturen nachbaut und den Angriff von zwei Dementoren abwehrt. Im Mittelpunkt steht der imposante Hirsch-Patronus, der sowohl beim Spielen als auch als Ausstellungsstück überzeugt. Minifiguren von Harry Potter und seinem Paten Sirius Black, deren Köpfe drehbar sind, runden das Set ab.

Mit einer Höhe von 13 Zentimetern ist das Diorama kompakt und passt gut auf einen Schreibtisch oder in ein Regal. Das Set spricht junge Fans ab sieben Jahren und erwachsene Sammler gleichermaßen an, die ihre Harry-Potter-Welt um eine bedeutende Filmsequenz erweitern möchten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unter 23 Euro als sehr fair zu bezeichnen, und Prime-Mitglieder profitieren von versandkostenfreier Lieferung. Diese Affiliate-Links unterstützen unsere redaktionelle Arbeit, ohne den Preis für euch zu verändern, und sind entsprechend gekennzeichnet





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